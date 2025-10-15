Con la salida de Romero, Boca se queda sin su último bastión del equipo finalista de la Libertadores 2023 El arquero firmó con Argentinos Juniors y marcó el fin de una era en el Xeneize. De aquel plantel que peleó por la gloria en el Maracaná ante Fluminense, apenas siete jugadores permanecen en el club.

Un adiós que simboliza el cierre de un ciclo

La salida de Sergio “Chiquito” Romero de Boca Juniors no es una más. El experimentado arquero, que fue figura clave en la Copa Libertadores 2023, continuará su carrera en Argentinos Juniors y deja al club con solo siete sobrevivientes de aquel plantel que estuvo a minutos de levantar el trofeo continental. Su partida, en medio del proceso de renovación que atraviesa la institución, marca el final de una etapa para el conjunto de la Ribera.

El arquero con más presencias en la historia de la Selección Argentina había llegado a Boca con la ilusión de sumar un título internacional. En el equipo de Jorge Almirón fue capitán en la final ante Fluminense, ante la ausencia de Marcos Rojo, y una de las piezas más importantes en la campaña. Sin embargo, tras perder terreno en la consideración y protagonizar un incidente con un plateísta en la Bombonera luego de la derrota ante River, su salida se volvió inevitable.

El héroe que rozó la gloria

Romero fue, sin dudas, uno de los grandes responsables de que Boca llegara hasta la final de aquella Libertadores. Sus actuaciones memorables en las definiciones por penales ante Nacional, Racing y Palmeiras lo convirtieron en un símbolo del equipo y lo acercaron a la lista de arqueros legendarios del club, donde figuran nombres como Hugo Gatti, Óscar Córdoba y Roberto Abbondanzieri.

Pese a su rendimiento sobresaliente, el sueño de la séptima Copa quedó trunco en el Maracaná. Boca cayó 2-1 ante Fluminense en tiempo suplementario y se despidió de la gloria. Desde entonces, el plantel comenzó una paulatina desintegración.

Solo siete siguen en pie

De los jugadores que disputaron aquella final, apenas siete siguen hoy en el club: Javier García, Nicolás Figal, Luis Advíncula, Frank Fabra, Lucas Janson, Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Entre ellos, solo los dos delanteros uruguayos y el defensor central figuran en el proyecto Boca 2026, que busca rejuvenecer el plantel y consolidar una nueva base competitiva.

Aquel once inicial que enfrentó a Fluminense en Río de Janeiro estuvo conformado por Romero; Advíncula, Figal, Nahuel Valentini, Fabra; Cristian Medina, Ezequiel Fernández, Pol Fernández y Valentín Barco; Cavani y Merentiel. En el banco de suplentes estuvieron García, Roncaglia, Valdez, Saracchi, Weigandt, Campuzano, González, Ramírez, Taborda, Janson, Langoni y Benedetto.

El fin de una era y el inicio de otra

El adiós de Romero simboliza el cierre de un ciclo que, pese a no haber alcanzado la gloria continental, dejó una huella profunda por la entrega y la ilusión que generó en los hinchas. Boca entra en una nueva etapa, con nombres jóvenes, un proyecto renovado y la misión de recuperar la mística que alguna vez lo llevó a dominar América.