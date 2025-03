CONCACAF Champions Cup: Conoce cómo quedaron los cuartos de final La Liga de Campeones de la Concacaf entra en su etapa decisiva con enfrentamientos que prometen emociones. América vs. Cruz Azul y LAFC vs. Inter Miami destacan como los duelos más atractivos.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Concluidos los octavos de final de la Concachampions 2025, el torneo entra en su fase más emocionante con los cuartos de final ya definidos. La ronda anterior dejó sorpresas, eliminaciones inesperadas y duelos vibrantes, como el América vs. Chivas, donde las Águilas golearon a su acérrimo rival, y el Vancouver Whitecaps vs. Monterrey, en el que los canadienses dejaron fuera a los Rayados.

Los equipos mexicanos siguen siendo protagonistas en la competencia, aunque solo tres continúan en la pelea: América, Tigres y Pumas. Estos clubes buscarán avanzar a la siguiente fase, pero tendrán duros rivales, en su mayoría equipos de la Major League Soccer (MLS), que han demostrado estar a la altura del torneo.

Thank you, Jamaica 🫶🇯🇲 pic.twitter.com/L3AUrR7B1l — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2025

Los duelos más esperados de cuartos de final

El enfrentamiento más atractivo de la fase será el clásico capitalino entre América y Cruz Azul, un partido con historia reciente en finales de la Liga MX. Ambos equipos se han enfrentado en instancias clave del fútbol mexicano, y ahora trasladan su rivalidad al plano internacional.

Por otro lado, Inter Miami, liderado por Lionel Messi y acompañado por Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, se medirá ante el LAFC en un duelo que promete espectáculo. En caso de que el equipo de Florida avance, Messi y compañía tendrían que viajar a la Ciudad de México para enfrentar a los Pumas en semifinales, siempre y cuando el conjunto universitario logre eliminar a Vancouver Whitecaps.

Tigres, por su parte, enfrentará a LA Galaxy, mientras que los Pumas de Efraín Juárez, que vienen de eliminar a la Liga Deportiva Alajuelense, buscarán su pase a semifinales ante el verdugo de Monterrey, Vancouver Whitecaps.

Calendario de los cuartos de final

Aunque las fechas aún están por confirmarse, los partidos de ida y vuelta se jugarán de la siguiente manera:

Partidos de ida

📍 LA Galaxy vs. Tigres – en Los Ángeles

📍 América vs. Cruz Azul – en el Estadio Ciudad de los Deportes

📍 LAFC vs. Inter Miami – en Los Ángeles

📍 Vancouver Whitecaps vs. Pumas – en Canadá

Partidos de vuelta

📍 Tigres vs. LA Galaxy – en el Estadio Universitario

📍 Cruz Azul vs. América – en el Estadio Olímpico Universitario

📍 Inter Miami vs. LAFC – en Miami

📍 Pumas vs. Vancouver Whitecaps – en el Estadio Olímpico Universitario

Quarterfinals bound 🚀 We’re into the final 8 of the @TheChampions and set to face LAFC in the next round. The dream continues 💪 Secure your tickets here: https://t.co/raje8MbIVJ pic.twitter.com/LToBjNkIZv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 14, 2025

Se acerca la gran definición

Con los cuatro equipos de la Liga MX enfrentando a clubes de la MLS, la Concachampions 2025 promete una fase de cuartos de final intensa, con la posibilidad de ver un duelo entre Messi y Pumas en México o una final entre equipos aztecas.

¿Quiénes avanzarán a las semifinales? La lucha por el título de la Concacaf está más emocionante que nunca.