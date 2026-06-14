Conmoción en el Mundial: Encuentran un cadáver envuelto en bolsas en entrenamiento de Irán Macabro hallazgo frente al búnker mundialista. El terror y la fisonomía del crimen organizado irrumpen en los pasillos de la Copa del Mundo 2026, tras el macabro hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición a solo metros de donde se concentra la delegación asiática en México.

Conmoción total en el Mundial 2026 tras el hallazgo de un cadáver envuelto en bolsas frente al centro de entrenamiento de la Selección de Irán, con signos de violencia al frente del búnker de la Selección de Irán.

La Copa del Mundo de la FIFA ha quedado sacudida por un acontecimiento de corte policial que desborda por completo las fronteras del parqué verde. En horas de la mañana, una profunda conmoción se apoderó de la delegación de la Selección Nacional de Irán tras el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición a escasos metros de las instalaciones oficiales de su campamento de entrenamiento en territorio mexicano.

El vehículo sospechoso, un Toyota SUV de color gris, se encontraba estacionado en los límites del aparcamiento de un supermercado situado justo enfrente de las canchas donde el cuerpo técnico asiático diseña sus pizarras tácticas. Las autoridades de seguridad del torneo y la policía local procedieron a acordonar la periferia de inmediato, alterando por completo la fisonomía de los operativos de control que resguardan a los atletas de las Grandes Ligas del fútbol.

El informe de la fiscalía de Tijuana: Signos de extrema violencia

Los detalles técnicos ofrecidos por los peritos forenses reflejan la brutalidad del suceso. Según el primer informe emitido por la Fiscalía General de Tijuana, México, el hallazgo se produjo de manera fortuita cuando una patrulla de vigilancia rutinaria se aproximó al todoterreno atraída por el insoportable hedor que desprendía el habitáculo de la máquina:

“Al proceder con la inspección minuciosa del vehículo sospechoso, las unidades policiales localizaron en el maletero el cuerpo de una persona completamente envuelto en una bolsa plástica negra, presentando evidentes signos de violencia física”, confirmaron los portavoces oficiales del Ministerio Público.

Los registros de las cámaras de monitoreo del supermercado y los datos del peaje revelan que el vehículo permanecía abandonado en ese mismo espacio desde el pasado miércoles, acumulando días de descomposición a la vista de los fanáticos y periodistas del patio que acudían a cubrir las sesiones informativas de la escuadra iraní.

Alerta máxima en los esquemas de seguridad de la FIFA

Este terrible suceso añade una valla de tensión extrema al Grupo de Irán en este 2026. Cabe recordar que hace apenas unos días, el propio capitán de la escuadra persa, Alireza Jahanbakhsh, había revelado a la cadena internacional Al Jazeera un tenso e incómodo incidente en el patio mexicano, relatando cómo él y un acompañante fueron interceptados y encañonados en las carreteras de Tulum por miembros encapuchados de un cartel local, logrando salvar la vida tras identificarse como ciudadanos iraníes.

Aunque las autoridades fiscales de Tijuana insisten en que las primeras líneas de investigación técnica apuntan a un ajuste de cuentas local del crimen organizado ajeno a la delegación de la FIFA, el búnker de Irán ha sido blindado con patrullajes militarizados adicionales. La delegación asiática se prepara para disputar sus compromisos bajo un manto de psicosis generalizada, obligando a los comités organizadores a replantear la infraestructura de seguridad en las sedes para garantizar que el carnaval del fútbol no se vea empañado por las páginas más oscuras de la crónica roja mexicana.