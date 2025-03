Contundentes declaraciones de Carlos Corberán: “Todos los partidos son finales” Carlos Corberán destaca la importancia del compromiso y la concentración para evitar sorpresas en Mestalla

08/03/2025 · 10:32 AM

El Valencia afronta un duelo clave en su lucha por mantenerse en la zona tranquila de LaLiga. Este sábado, en Mestalla, recibirá al Real Valladolid, actual colista del campeonato, pero el técnico Carlos Corberán deja claro que no hay margen para la relajación. El entrenador recordó que su propio equipo también estuvo en la parte baja de la tabla en esta temporada y que los pucelanos ya les vencieron en la primera vuelta cuando Rubén Baraja dirigía al conjunto blanquivioleta.

“No hay margen de error”

En la rueda de prensa previa al partido, Corberán subrayó la importancia de encarar el encuentro con seriedad y sin subestimar al rival. “Es un partido muy importante, lo vivimos con compromiso, responsabilidad y respeto. Para conseguir un resultado positivo vamos a tener que defender y atacar bien”, afirmó el técnico valencianista.

El entrenador insistió en que el equipo no puede permitirse distracciones y que cada encuentro debe afrontarse con máxima exigencia. “Siempre trabajamos al detalle cada partido, somos conscientes de que no tenemos el mismo margen de error que otros rivales”, destacó.

La mentalidad del Valencia: “Cada partido como una final”

Desde comienzos de año, el Valencia ha adoptado una filosofía de juego basada en la intensidad y la determinación. Corberán aseguró que este compromiso no cambiará ante el Valladolid. “Nunca afronto un partido con miedo, no es una emoción positiva. Desde el 3 de enero, cuando jugamos contra el Real Madrid, hemos encarado cada partido como una final y no va a cambiar en absoluto nuestra forma de competir”, explicó.

El técnico también resaltó la actitud del grupo, convencido de que la ambición y la determinación serán claves para obtener los tres puntos en Mestalla. “Tenemos la misma ambición, ganas y convicción”, agregó.

La situación de Max Aarons y Diakhaby

Uno de los temas abordados en la rueda de prensa fue la situación del lateral Max Aarons, quien no ha tenido mucha continuidad en el equipo titular. Corberán valoró su trabajo en los entrenamientos y su profesionalismo. “Es cierto que hasta ahora solo ha sido titular en Copa, pero está entrenando con normalidad. Lo veo con ganas, centrado en trabajar, adaptarse y mejorar, y eso es lo que quiero”, señaló.

Sobre el central Mouctar Diakhaby, el técnico dejó claro que su regreso al once no es una cuestión de tiempo, sino de rendimiento. “Su momento no llega ahora, su momento llegó desde que pisó el césped en Montjuïc”, afirmó.

Un equipo donde todos son protagonistas

Para Corberán, el éxito del Valencia no depende de un solo jugador, sino de todo el grupo. “Es el momento de todos, no hay que personificar porque eso no nos acerca más al objetivo. Es el momento de todos los jugadores que componen la plantilla del Valencia porque, si todos están en su mejor versión, estaremos más cerca de alcanzar nuestras metas”, concluyó.

El Valencia buscará en Mestalla sumar tres puntos vitales ante un Valladolid necesitado, en un partido donde la concentración y la intensidad serán clave para evitar sorpresas.