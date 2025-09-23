Copa Intercontinental 2025: formato, equipos clasificados, calendario y resultados del torneo FIFA El nuevo campeonato reúne a los campeones de las seis confederaciones del fútbol mundial; conoce cómo se juega, qué equipos participan, fechas de los partidos y resultados actualizados.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Copa Intercontinental 2025 ya está en marcha y vuelve a atraer las miradas de los fanáticos con un formato renovado que reúne a los campeones de cada confederación del fútbol mundial. El torneo, organizado por la FIFA, promete choques de alto nivel y una gran final en diciembre que definirá al mejor club del planeta.

¿Cómo se juega la Copa Intercontinental 2025?

El certamen cuenta con seis equipos, cada uno campeón de su confederación (UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, CAF, AFC y OFC). El sistema es de eliminación directa y se divide en cinco partidos hasta la gran final.

Un detalle clave: el campeón de la Champions League europea tiene acceso directo a la final, mientras que los demás equipos deben superar distintas fases clasificatorias.

Equipos clasificados

Cinco de los seis equipos ya aseguraron su lugar en la edición 2025, mientras que el representante de CONMEBOL se conocerá el 29 de noviembre, tras la final de la Copa Libertadores en Lima.

UEFA: Paris Saint-Germain (Francia) – Campeón Champions League 2024/25

Paris Saint-Germain (Francia) – Campeón Champions League 2024/25 CAF: Pyramids FC (Egipto) – Campeón Liga de Campeones CAF 2024/25

Pyramids FC (Egipto) – Campeón Liga de Campeones CAF 2024/25 OFC: Auckland City (Nueva Zelanda) – Campeón Liga de Campeones OFC 2025

Auckland City (Nueva Zelanda) – Campeón Liga de Campeones OFC 2025 AFC: Al Ahli FC (Arabia Saudita) – Campeón Liga de Campeones AFC 2024/25

Al Ahli FC (Arabia Saudita) – Campeón Liga de Campeones AFC 2024/25 CONCACAF: Cruz Azul (México) – Campeón Copa de Campeones CONCACAF 2025

Cruz Azul (México) – Campeón Copa de Campeones CONCACAF 2025 CONMEBOL: A definir (Campeón Copa Libertadores 2025)

Calendario de la Copa Intercontinental 2025

El torneo se disputa entre septiembre y diciembre de 2025, con partidos en distintas sedes internacionales.

Primera ronda (África-Asia-Pacífico) 14/09/2025: Pyramids FC 3-0 Auckland City – 30 June Stadium (El Cairo, Egipto)

Segunda fase (P2) 23/09/2025: Al Ahli FC vs Pyramids FC – King Abdullah Sports City (Jeddah, Arabia Saudita)

Copa Derbi de las Américas 10/12/2025: Cruz Azul vs campeón de la Copa Libertadores – sede a confirmar

Copa Challenger (semifinal) 13/12/2025: Ganador P2 vs ganador Derbi de las Américas – sede a confirmar

Final 17/12/2025: Paris Saint-Germain vs ganador de la Copa Challenger – sede a confirmar



Resultados confirmados

Hasta el momento se jugó un solo partido con marcador definido:

14 de septiembre de 2025: Pyramids FC (Egipto) 3-0 Auckland City (Nueva Zelanda)

El segundo duelo, entre Al Ahli FC y Pyramids, está en disputa y definirá al primer semifinalista.