Copa Libertadores 2026: Definidos los 16 clasificados a octavos de final Tras culminar la fase de grupos, quedaron definidos los 16 clubes clasificados a octavos y los bombos para el sorteo de este viernes en Luque.

Luego de casi dos meses de intensa competencia, la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 llegó a su fin. De las 32 escuadras que iniciaron el sueño continental, las 16 mejores consiguieron su boleto a los octavos de final. Esta nueva etapa contará con una fuerte presencia argentina representada por cuatro clubes: Independiente Rivadavia, Estudiantes de La Plata, Rosario Central y Platense.

Por el contrario, la gran nota discordante la dieron Boca Juniors y Lanús, quienes quedaron eliminados y deberán jugar los playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins y Cienciano, respectivamente. La caída del cuadro xeneize, segundo máximo ganador histórico del certamen, se suma a los fracasos prematuros de otros históricos de Sudamérica como Nacional y Peñarol de Uruguay, Independiente Santa Fe de Colombia, Libertad de Paraguay y Barcelona de Ecuador. En la otra cara de la moneda, clubes como Coquimbo Unido de Chile y Mirassol de Brasil rompieron los pronósticos y avanzaron de ronda.

Así quedaron los bombos para el sorteo de octavos

Los equipos clasificados se dividieron en dos bombos oficiales según su posición en la tabla de grupos, ordenados del 1 al 8 para los líderes y del 9 al 16 para los escoltas:

Bombo 1 (Primeros de grupo)

Flamengo (Brasil)

Coquimbo Unido (Chile)

Independiente Rivadavia (Argentina)

Universidad Católica (Chile)

Corinthians (Brasil)

Cerro Porteño (Paraguay)

Liga de Quito (Ecuador)

Independiente del Valle (Ecuador)

Bombo 2 (Segundos de grupo)

Estudiantes de La Plata (Argentina)

Deportes Tolima (Colombia)

Fluminense (Brasil)

Cruzeiro (Brasil)

Platense (Argentina)

Palmeiras (Brasil)

Mirassol (Brasil)

Rosario Central (Argentina)

Fechas clave del calendario hacia la Gran Final

El sorteo del cuadro completo se llevará a cabo este viernes 30 de mayo a las 12:00 (horario argentino) en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. A partir de allí, el camino hacia la gloria eterna queda definido bajo el siguiente cronograma:

Octavos de final: Los partidos de ida se disputarán del 11 al 13 de agosto, mientras que las revanchas serán del 18 al 20 del mismo mes.

Cuartos de final: Programados para desarrollarse entre el 8 y el 17 de septiembre.

Semifinales: Las series para definir a los finalistas tendrán lugar del 13 al 21 de octubre.

La Gran Final: El campeón de la edición 2026 se coronará el 28 de noviembre en un partido único celebrado en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Es importante destacar que el reglamento del sorteo permite el emparejamiento de clubes de un mismo país, así como de rivales que ya hayan compartido zona en la primera fase. Además, se mantiene la eliminación del valor doble del gol de visitante; en caso de empate global tras los 180 minutos, se jugará un tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, el boleto se definirá por la vía de los penales.