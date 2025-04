Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles 16 de abril, desde las 19:30 (hora argentina), el Neo Química Arena será el escenario de un enfrentamiento de alto voltaje entre Corinthians y Fluminense, dos de los clubes más populares del país, que llegan a esta cuarta fecha con objetivos dispares pero la misma necesidad: ganar.

El equipo paulista arrastra dudas tras un arranque poco convincente, mientras que el conjunto carioca parece haber encontrado el rumbo justo tras un cambio de timón. El encuentro promete emociones, tensión y nombres propios que pueden marcar diferencias.

El Corinthians de Ramón Díaz no atraviesa su mejor momento. Pese a haber sido una de las sensaciones de la segunda mitad del Brasileirao 2024, su inicio de temporada ha sido decepcionante. Con apenas 4 puntos en tres jornadas y eliminado tempranamente de la Copa Libertadores, el equipo paulista necesita reencontrarse con la solidez que lo caracterizó meses atrás.

Para este compromiso, Díaz apostaría por un esquema 4-3-1-2, buscando mayor control en el mediocampo y una conexión directa con la ofensiva liderada por Memphis Depay y Yuri Alberto, dupla que aún está lejos de su mejor versión. Las ausencias también pesan: Igor Coronado, Fabrizio Angileri, Gustavo Henrique y Rodrigo Garro se pierden el duelo por lesión.

