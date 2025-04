El Estadio Neo Química Arena será escenario de uno de los encuentros más atractivos de esta cuarta fecha del Campeonato Brasileño. Corinthians recibe a Fluminense en un cruce que históricamente enfrenta a dos equipos grandes, de presentes bien distintos pero con la misma urgencia de afirmarse como protagonistas en 2025.

El equipo paulista, con más preguntas que respuestas en este inicio de temporada, deberá medirse ante un Fluminense revitalizado por el cambio de entrenador y una racha de victorias que lo ha reposicionado como contendiente. En la previa, el partido promete ser una prueba de carácter para ambos.

