Cristiano frente a las dudas: Portugal se juega la vida ante el Uzbekistán de Cannavaro Prohibido fallar en el NRG Stadium.

El conjunto luso llega sin margen de error en el Grupo K tras un decepcionante empate en el debut. El “Bicho”, con 972 goles en su cuenta histórica, comandará el ataque en un cruce de pizarras y el reencuentro de dos leyendas del Real Madrid.

La Selección de Portugal afronta una de las primeras grandes pruebas de fuego en la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Tras verse salpicado por una ola de críticas mediáticas y desinformación en los días recientes, el combinado ibérico saltará este martes al césped del NRG Stadium de Houston, Texas, con una obligación absoluta: vencer a la Selección de Uzbekistán en la segunda jornada del Grupo K.

El pálido y gris empate 1-1 en el estreno frente a la República Democrática del Congo encendió las alarmas en el bando dirigido por el estratega español Roberto Martínez. En aquel duelo, la Seleção das Quinas pecó de una alarmante posesión estéril de balón tras adelantarse al minuto 5 por cortesía de João Neves, cayendo en un juego de pases horizontales que facilitó el zarpazo definitivo del africano Yoane Wissa. Ahora, situados por detrás de Colombia en el sector, los lusos necesitan sumar de a tres de forma urgente si pretenden asegurar su pasaje directo a los dieciseisavos de final sin depender de carambolas matemáticas en la última fecha.

El respaldo a Cristiano y el choque de pizarras

Ante los cuestionamientos sobre la renovación generacional en el frente de ataque, Roberto Martínez ha blindado por completo a su capitán y máximo referente histórico. Con 972 goles oficiales en su legendaria trayectoria profesional, el atacante se perfila para repetir en el once inicial en territorio texano.

“Si necesitas goles, necesitas a Cristiano en el campo”, sentenció con contundencia Martínez, apelando al instinto matador de su dorsal ‘7’ para destrabar el cerrojo asiático.

La mesa está servida para un interesante duelo de estrategias en los banquillos. Mientras la Portugal de Martínez intentará imponer un ritmo de control absoluto y verticalidad interior con Bruno Fernandes y Bernardo Silva, el Uzbekistán comandado por el histórico defensor italiano Fabio Cannavaro planteará un bloque bajo muy incómodo. El cuadro uzbeko ya demostró chispazos de enorme personalidad en su derrota inicial ante Colombia, sintiéndose sumamente cómodo al ceder la iniciativa de la pelota para posteriormente castigar con transiciones supersónicas en contragolpe.

Un reencuentro con aroma al Santiago Bernabéu

Más allá de la trascendencia de los tres puntos en la pizarra mundialista, el choque en Houston propiciará un emotivo careo entre dos viejos conocidos y leyendas del Real Madrid. El timonel uzbeko, Fabio Cannavaro, defendió la elástica blanca entre 2006 y 2009 cosechando dos títulos de LaLiga, despidiéndose de Chamartín justo el mismo verano en el que aterrizó Cristiano Ronaldo. El “Bicho” terminaría transformándose en el máximo goleador histórico del club de Concha Espina tras firmar una de las eras más gloriosas del balompié moderno entre 2009 y 2018.

El silbante marroquí Jalal Jayed será el encargado de impartir justicia en las acciones programadas para las 12:00 del mediodía, hora local en Houston (1:00 p. m. hora de la República Dominicana).

Alineaciones probables para el compromiso

Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva.

Uzbekistán (5-4-1): Utkir Yusupov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Akmal Mozgovoy, Otabek Shukurov, Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev; Eldor Shomurodov.