Cristiano Ronaldo alcanza 100 goles en la Liga Saudí y se acerca a los 1,000 en su carrera El portugués de 41 años se convierte en el primer jugador en superar el centenar de goles en cuatro ligas diferentes. Su cuenta total asciende a 971 tantos oficiales como profesional.

Cristiano Ronaldo no para. A los 41 años, el delantero portugués del Al-Nassr volvió a escribir su nombre en los libros de historia del fútbol este jueves 7 de mayo al alcanzar los 100 goles en la Liga Profesional de Arabia Saudí — una cifra que confirma que su instinto goleador no entiende de fronteras ni de edades.

Con este tanto, Ronaldo eleva su cuenta a 971 goles oficiales como profesional, acercándose cada vez más a la barrera simbólica de los 1,000 goles en su carrera.

El club de los cuatro centenares

Lo que hace este hito verdaderamente extraordinario es el contexto histórico que lo rodea. Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en superar los 100 goles en cuatro ligas diferentes a lo largo de su carrera:

Premier League — Manchester United

— Manchester United LaLiga — Real Madrid

— Real Madrid Serie A — Juventus

— Juventus Liga Profesional Saudí — Al-Nassr

Cuatro ligas. Cuatro centenares. Cuatro estilos de fútbol completamente diferentes. Una adaptabilidad que solo los más grandes pueden presumir.

Un legado que no tiene techo

Cada gol de Ronaldo en Arabia Saudí tiene un doble valor: suma a su cuenta personal y demuestra que su ambición sigue intacta. Llegó a la Liga Saudí cuando muchos pensaban que era el final del camino. Lo que ha hecho desde entonces es silenciar a los escépticos con la única respuesta que conoce: goles.

A 971 tantos de su carrera, la barrera de los 1,000 goles — un número que ningún jugador en la historia del fútbol profesional ha alcanzado — está al alcance. Con el ritmo que mantiene, es solo cuestión de tiempo.

El Mundial 2026: ¿la última danza?

Mientras los goles siguen llegando, la pregunta que flota en el ambiente del fútbol mundial es inevitable: ¿será el Mundial 2026 la última actuación de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal? El torneo arranca el 11 de junio y CR7, con 41 años, podría disputar su sexta Copa del Mundo — otro récord histórico en su colección.

Por ahora, los números siguen hablando. Y Cristiano Ronaldo sigue escuchándolos.