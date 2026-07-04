Cristiano cumple sueño a niño sobreviviente del terremoto Rey de la solidaridad. A pesar de estar concentrado al 100% en el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo le envió un emotivo mensaje en video a Andrés Mieles, un niño venezolano sobreviviente del devastador terremoto de junio, invitándolo personalmente a ver un partido suyo y conocerlo cuando se recupere.

El capitán de Portugal conmovió al mundo al enviarle un emotivo mensaje a Andrés Mieles, un pequeño que perdió a su familia y una pierna en la tragedia de junio. El astro luso lo invitó formalmente a conocerlo.

El pequeño Andrés fue rescatado de los escombros días después de la tragedia en Venezuela, sufriendo la pérdida de su familia y la amputación de una de sus piernas; sin embargo, aferrado a su sueño de ver jugar a su ídolo, captó la atención de CR7 a través de las redes sociales. Lo más impresionante es que el gesto ocurrió justo después de que el astro de 41 años rompiera una barrera personal al anotar su primer gol en fases de eliminación directa en un Mundial durante la agónica victoria de Portugal sobre Croacia, encuentro que reseñamos en la jornada del jueves.

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼 In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”. Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Un faro de esperanza en medio de la tragedia

La grandeza de las máximas leyendas del deporte universal no solo se cincela con goles de antología o récords inalcanzables sobre el terreno de juego, sino con la empatía y el impacto humano fuera de los reflectores. En la jornada de este sábado 4 de julio, mientras la atención del planeta fútbol se concentra en el desarrollo de los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, el astro portugués Cristiano Ronaldo ha acaparado las portadas globales tras realizar un conmovedor gesto de solidaridad hacia Andrés Mieles, un niño venezolano que sobrevivió a los catastróficos terremotos que azotaron al país sudamericano el pasado mes de junio.

La historia del pequeño Andrés conmovió los cimientos de las plataformas digitales tras revelarse las desgarradoras condiciones de su rescate. El infante fue extraído con vida de entre los escombros varios días después del sismo; sin embargo, la tragedia le cobró un precio altísimo al perder a toda su familia inmediata y sufrir severas lesiones corporales que derivaron en la amputación traumática de una de sus piernas. Postrado en una cama de hospital y encarando un doloroso proceso de rehabilitación física y psicológica, el niño se aferró con valentía a un único gran deseo: conocer en persona a su héroe de la infancia. La campaña de difusión masiva en redes sociales escaló con tal velocidad que llegó directamente a las manos del capitán luso en Norteamérica.

El mensaje de CR7 que conmovió al planeta

Lejos de delegar la situación a su equipo de relaciones públicas, el atacante de 41 años decidió irrumpir en su exigente rutina mundialista para grabar un video personalizado destinado al infante, material que fue viralizado en las últimas horas por el reputado periodista italiano Fabrizio Romano. “Hola Andrés, ¿cómo estás? Te hago este video para mandarte un fuerte abrazo. Sé que eres un súper fanático. Cuando te pongas mejor, quiero invitarte formalmente a ver un partido mío para que lo disfrutes juntos. Me encantaría conocerte en persona. Un abrazo, mi amigo”, expresó Cristiano con visible emotividad desde la concentración del bando europeo.

Las imágenes del pequeño Andrés observando el mensaje desde la pantalla de un teléfono celular en su habitación clínica han circulado ampliamente por los portales internacionales, inyectando una dosis de luz y esperanza en uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Venezuela. Este desprendimiento se alinea con el robusto historial filantrópico de Cristiano Ronaldo, quien a lo largo de las últimas dos décadas ha financiado decenas de procedimientos médicos complejos y ha apadrinado a familias en condiciones de extrema vulnerabilidad alrededor del mundo.

Gigante en la cancha, eterno en el corazón

La emotiva interacción adquiere un matiz deportivo sumamente especial al producirse en una semana consagratoria para el delantero del Al-Nassr. Apenas días antes de este contacto, Cristiano Ronaldo fue el gran héroe de Portugal al destrabar el durísimo cruce de dieciseisavos de final ante Croacia, anotando el primer gol en fase de eliminación directa de un Mundial en toda su legendaria carrera profesional.

Mientras la escuadra lusa ultima los detalles tácticos de su pizarra bajo el mando de Roberto Martínez para encarar el venidero y electrizante Clásico Ibérico frente a España este lunes 6 de julio, el atacante ha dejado en claro cuáles son las verdaderas prioridades de su legado. Para Andrés Mieles, el campeonato ya ha sido conquistado; la promesa de pisar un estadio de primer nivel y estrechar la mano de su máximo ídolo se ha transformado en el motor definitivo para ganar la batalla más importante de su vida.