Cristiano decepciona: culpado de la desgracia lusa tras juego “egoísta y caprichoso” La preocupante parálisis de Cristiano Ronaldo desata la furia de la prensa portuguesa.

El “Bicho” rompió el récord histórico de longevidad en las pizarras de la FIFA, pero su desastrosa falta de puntería en el segundo tiempo y su apatía defensiva le costaron dos puntos de oro a la Seleção; los diarios lusos le caen con todo tras arruinarle el gol a Bruno Fernandes.

El Mundial 2026 no perdona las jerarquías cuando las piernas se vuelven lentas y la pólvora se moja sobre el césped. La prensa deportiva de Portugal ha amanecido traccionando una severa crisis de indignación contra su máxima leyenda. Diarios de la talla de A Bola y O Jogo han destrozado las planillas de rendimiento de Cristiano Ronaldo tras el inesperado empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, acusándolo directamente de secuestrar el drive ofensivo del equipo por puro berrinche personal.

La fisonomía de la frustración se concentró en dos jugadas idénticas en el complemento que pudieron cambiar el destino del Grupo K. Al minuto 68, y repitiendo la dosis exacta al 74, el juvenil Francisco Conceição desbordó con furia perimetral por la banda derecha, ganando la línea de fondo y enviando el pase de la muerte hacia atrás.

En ambas ocasiones, el atacante del Al-Nassr llegó con ventaja utilitaria, pero sus remates se abrieron de forma espantosa junto al vertical izquierdo del guardameta Lionel Mpasi. Lo que encendió la psicosis en el banquillo fue que, justo detrás de él y en una posición impecable para firmar el 2-1 limpiecito, se encontraba Bruno Fernandes, quien terminó tirado en la duela con los brazos extendidos y desatando un berrinche monumental ante el egoísmo de su capitán.

Las alarmas estadísticas: Un letargo que contagia

Los balances analíticos del primer tiempo expusieron la peor versión del astro de 41 años, cuya parálisis en el campo fue comparada con la quietud del icónico fanático congoleño Lumumba Vea. Los indicadores de rendimiento en esos primeros 45 minutos fueron un auténtico balde de agua fría para las oficinas de estadísticas: 0 tiros al arco, 0 regates completados y 16 pases totales, de los cuales 15 fueron devoluciones hacia atrás.

Lejos de aportar fluidez, el letargo de CR7 terminó contagiando a una escuadra que se dedicó a administrar la ventaja tempranera conseguida por el testarazo de João Neves (5′). Para colmo de males, tras el empate de los africanos en el añadido de la primera mitad, Ronaldo optó por renunciar a cualquier repliegue reglamentario y se dedicó a gesticular y recriminar públicamente a su arquero, Diogo Costa, fracturando los balances emocionales del vestuario.

El contraste con Messi y la amenaza de Colombia

La fanaticada congregada en Houston no tardó en manifestar su decepción. Ni la presencia en las pantallas gigantes del efervescente youtuber IShowSpeed —quien perdió los estribos en los palcos vistiendo la elástica lusa— pudo despertar a un Cristiano que terminó escuchando abucheos aislados con el cántico de “Meeessi” de fondo. La comparación en los despachos informativos es inevitable y dolorosa: mientras el rosarino arranca portadas mundiales con un hat-trick magistral ante Argelia para cazar la marca de 16 goles de Miroslav Klose, el Comandante luce hoy más como un lastre perimetral para el sueño portugués.

A pesar de que el estratega Roberto Martínez intentó calmar las aguas de la prensa en la rueda de prensa asegurando que “es mejor tener una actuación como esta en la fase de grupos para mejorar los aspectos individuales”, la realidad de los tableros es implacable:

Estatus del Grupo K: Portugal y RD del Congo marchan con 1 punto en sus alforjas.

La oportunidad cafetera: Las pizarras le dejan el camino servido a la Selección de Colombia, que de imponer sus condiciones este miércoles a las 9:00 PM (hora de RD) ante Uzbekistán en el Estadio Azteca, asumirá el liderato absoluto de la zona.

Próxima estación: Portugal se quedará contracorriente en Houston para preparar el choque del martes 23 de junio ante Uzbekistán, donde el margen de error en las planillas se ha reducido a cero.