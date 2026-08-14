Cristiano Ronaldo volvió a convertirse en noticia, esta vez fuera de los terrenos de juego. Apenas unos días después de casarse con su pareja de casi una década, Georgina Rodríguez, y tras finalizar su participación en el Mundial de 2026, el delantero portugués sorprendió a sus seguidores con un cambio radical de imagen.

El futbolista de 41 años dejó atrás el tradicional corte degradado que lo ha acompañado durante buena parte de su carrera para lucir un estilo mucho más corto, tipo buzz cut, teñido de un llamativo color rojo. El nuevo aspecto fue mostrado durante su regreso a los entrenamientos con el Al-Nassr, mientras el club saudí comienza su preparación para la nueva temporada bajo las órdenes del entrenador Ange Postecoglou.

El cambio de apariencia rápidamente generó reacciones entre los aficionados. Algunos recibieron positivamente la transformación, mientras otros expresaron abiertamente que preferían el estilo anterior. Incluso hubo quienes relacionaron el nuevo cabello con el objetivo deportivo que domina la etapa actual de la carrera de Ronaldo: alcanzar los 1,000 goles.

De acuerdo con el texto publicado, Ronaldo acumula 976 goles en su carrera, por lo que necesita 24 tantos para alcanzar una de las cifras más simbólicas de la historia del fútbol. A sus 41 años, el portugués continúa persiguiendo ese registro mientras mantiene también la intención de competir por los principales objetivos con el Al-Nassr.

We dream. We work. We prepare 💛 pic.twitter.com/l2US9HjWVO — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 13, 2026

Un cambio de imagen después de un momento personal importante

La nueva imagen llega inmediatamente después de otro acontecimiento trascendental para Ronaldo. El delantero contrajo matrimonio con Georgina Rodríguez en una ceremonia civil privada celebrada en Cascais, Portugal.

La pareja llevaba cerca de una década junta. Según la información proporcionada, ambos se conocieron en 2016, durante la etapa de Ronaldo en el Real Madrid, cuando Rodríguez trabajaba en una tienda Gucci de Madrid.

Después de varios años de relación y de su compromiso anunciado el año pasado, finalmente decidieron formalizar su unión. La ceremonia fue descrita como discreta y contó con la presencia de sus cinco hijos.

El matrimonio representa el cierre de una etapa personal especialmente significativa para Ronaldo, quien durante los últimos años ha combinado su vida familiar con una carrera deportiva que continúa extendiéndose mucho más allá de lo habitual para un futbolista de élite.

El objetivo que todavía mueve su carrera

Aunque el cambio de cabello puede parecer un detalle superficial, ocurre en un momento en el que Ronaldo enfrenta uno de los últimos grandes desafíos estadísticos de su carrera.

Llegar a 1,000 goles se ha convertido en una meta ampliamente asociada con su actual etapa profesional. Con 976 tantos señalados en el texto, el delantero necesita mantener una producción goleadora importante para alcanzar la cifra.

La dificultad no está únicamente en la cantidad de goles restantes. Ronaldo afronta el reto con 41 años, una edad en la que la exigencia física del fútbol profesional hace todavía más extraordinaria su longevidad.

El portugués también pretende que sus objetivos individuales estén acompañados por éxitos colectivos. El texto señala que busca terminar en lo más alto de la tabla con el Al-Nassr durante la próxima temporada.

Para ello, tendrá que comenzar nuevamente desde la preparación. Su primera sesión de entrenamiento con el conjunto saudí, ya con Postecoglou como entrenador, marca el inicio de ese nuevo capítulo competitivo.

De la decepción mundialista a una nueva temporada

El regreso al trabajo también se produce después de un Mundial de 2026 que, según el texto, terminó siendo decepcionante para Portugal y para el propio Ronaldo.

Ahora, el atacante tiene la oportunidad de cambiar el foco. El nuevo curso con Al-Nassr puede convertirse en el escenario para perseguir simultáneamente dos objetivos: ayudar a su equipo a luchar por el liderato y acercarse a los 1,000 goles.

A estas alturas de su trayectoria, cada temporada de Ronaldo adquiere una dimensión especial. Su capacidad para mantenerse relevante a los 41 años ya forma parte de su legado, pero la búsqueda de los 24 goles restantes añade una cuenta regresiva particular a su futuro inmediato.

Por ahora, su transformación comienza con una imagen inesperada: cabello rojo, corte corto y una nueva etapa profesional a punto de comenzar. El cambio estético ha generado conversación entre los aficionados, pero el verdadero desafío estará en la cancha: convertir el ruido alrededor de su figura en goles y acercarse todavía más a los 1,000 tantos que persigue como uno de los grandes objetivos de su carrera.