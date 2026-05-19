Muchos pensaron que la Eurocopa 2024 en Alemania sería la última aparición de Cristiano Ronaldo en un gran torneo internacional. Su actuación fue decepcionante, sus críticos fueron implacables y las dudas sobre su continuidad con Portugal llenaron los titulares durante meses.

El “Bicho” los silenció a todos. Una vez más.

Roberto Martínez dio la lista de 26 convocados de Portugal para el Mundial 2026 — y Cristiano Ronaldo está en ella. A los 41 años, el máximo goleador del fútbol internacional disputará su sexta Copa del Mundo.

La respuesta es categórica: sí

Ronaldo no solo fue convocado — siguió siendo una pieza clave en los planes de Martínez después de la Eurocopa. En la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25, el delantero del Al Nassr demostró que todavía tiene fútbol para dar:

Marcó en los tres primeros partidos de Portugal en la competición

de Portugal en la competición Anotó el gol de la victoria en el último minuto en el triunfo 2-1 sobre Escocia

Números que silencian las dudas — al menos por ahora.

Las sombras de la Eurocopa 2024

La actuación de Ronaldo en Alemania puso de manifiesto una realidad incómoda: el capitán a menudo perjudicaba a su equipo en lugar de beneficiarlo. Su falta de movimiento en el último tercio del campo le causaba problemas tácticos a Martínez — quien tuvo que gestionar la situación con la diplomacia de quien sabe que CR7 es mucho más que un jugador para Portugal.

Pero el portugués respondió en la Liga de Naciones. Y Martínez le renovó la confianza.

¿Qué edad tendrá en el Mundial?

Ronaldo cumplió 40 años en febrero de 2025 — cuando comenzó la clasificación para el Mundial. Para cuando viaje a Norteamérica, tendrá 41 años.

Un número que impresiona. Pero que no bate ningún récord. El título de jugador de mayor edad en disputar un Mundial lo sigue ostentando el portero egipcio Essam El Hadary, quien tenía 45 años cuando saltó al campo en el Mundial de Rusia 2018.

Las propias palabras de CR7 sobre su retiro

En declaraciones previas a la Liga de Naciones a principios de 2025, Ronaldo habló sobre su eventual retirada con una honestidad que sorprendió:

“Cuando deje la selección, no se lo diré a nadie con antelación y será una decisión muy espontánea, pero también muy meditada.”

Una frase que deja abierta la puerta — y que convierte cada partido de Portugal en el Mundial en una potencial despedida.

El legado que nadie puede quitarle

Independientemente de lo que ocurra en Estados Unidos, México y Canadá, Cristiano Ronaldo llega al Mundial 2026 como el máximo goleador de la historia del fútbol internacional. Un récord que nadie le puede arrebatar — y que seguirá creciendo mientras siga en activo.

A los 41 años, el “Bicho” sigue desafiando las expectativas. Y el mundo del fútbol, una vez más, tendrá que verlo para creerlo.