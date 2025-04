Cristiano Ronaldo no piensa solo en goles, récords y títulos. A sus 39 años y con el retiro cada vez más cerca, el crack del Al Nassr de Arabia Saudita estaría proyectando su futuro como empresario en el mundo del fútbol. Según medios europeos, el portugués quiere comprar al Valencia CF, un club con rica historia en España pero que en los últimos años ha estado sumido en una crisis institucional y deportiva.

Actualmente en manos del empresario singapurense Peter Lim, el Valencia estaría valuado en alrededor de 400 millones de euros, cifra que CR7 estaría dispuesto a pagar con ayuda financiera del poderoso príncipe saudí Mohamed Bin Salman, con quien mantiene una estrecha relación desde su llegada a la liga árabe.

La idea de Cristiano es clara: comenzar su faceta como dirigente o dueño de un club de élite cuando cuelgue los botines, y el Valencia aparece como una gran oportunidad de negocio. La institución atraviesa un momento muy delicado en lo deportivo y económico, con un plantel lejos de competir por Europa y una afición desencantada con la gestión de Lim.

Ese escenario sería el ideal para que el portugués, siempre competitivo y ambicioso, apueste por reflotar a un histórico y construya su propio legado desde los despachos.

No es la primera vez que se vincula a Cristiano con la compra de un club. En más de una ocasión ha mostrado interés por el fútbol español más allá del Real Madrid, y en entrevistas recientes dejó entrever que le gustaría seguir vinculado al deporte que lo hizo leyenda, aunque desde otro rol.

En ese sentido, el Valencia aparece como un proyecto con margen de crecimiento, con una enorme base de hinchas, un estadio icónico como Mestalla y un pasado europeo que podría recuperar con una inversión seria y ambiciosa como la que Ronaldo estaría dispuesto a liderar.

🚨Cristiano Ronaldo has found an investor partner to buy the Spanish club Valencia.

Prince Mohammed bin Salman will be a partner with Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/ot428fX92V

— TCR. (@TeamCRonaldo) February 24, 2025