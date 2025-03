Cristiano Ronaldo no se cansa de hacer historia. A sus 40 años recién cumplidos, el delantero del Al-Nassr continúa demostrando que la edad es solo un número. En la última victoria de su equipo por 3-0 ante el Esteghlal FC de Irán, que selló la clasificación a los cuartos de final de la Champions League asiática, el portugués convirtió un gol de penal “a lo Panenka”, alcanzando los 927 goles oficiales en su carrera.

Sin embargo, más allá del resultado del partido, Cristiano alcanzó una estadística impresionante: superó su propia marca de goles antes de los 30 años. Con este último tanto, llegó a 464 goles anotados desde que cumplió los 30 años, superando los 463 que marcó entre su debut en el Sporting de Lisboa y su madurez en el Real Madrid.

Cristiano Ronaldo has scored more goals after turning 30 (464) than before (463) 🍷 pic.twitter.com/Hif8QDjaTE

