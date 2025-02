En una sorprendente revelación, Cristiano Ronaldo, uno de los máximos ídolos en la historia del Real Madrid, confesó que estuvo muy cerca de fichar por el FC Barcelona en los inicios de su carrera. En una entrevista con el periodista Edu Aguirre en La Sexta, el portugués explicó cómo el club catalán intentó asegurarse su fichaje cuando aún jugaba en el Sporting de Lisboa, antes de dar el salto a la Premier League con el Manchester United.

Cristiano explicó que su llegada al Barcelona era una posibilidad real y que su fichaje habría cambiado por completo la historia del fútbol mundial.

“Sí, fue cuando estaba jugando en el Sporting de Lisboa. Podía ir a varios clubes, y uno de ellos era el Barcelona”, aseguró el astro portugués.

La idea del club blaugrana era ficharlo y dejarlo cedido en el Sporting o en otro equipo antes de incorporarlo a la plantilla principal. Sin embargo, Cristiano reconoció que nunca asistió a la reunión con el empresario del Barça, lo que terminó dejando el camino libre para que el Manchester United de Sir Alex Ferguson concretara su traspaso en 2003.

“Recuerdo haber estado con una persona del Barcelona que quería contratarme, pero no fui. A lo mejor me quería para el año siguiente”, explicó. Días después, el United entró en escena y el resto es historia.

Cuando se le preguntó si su carrera habría sido igual de exitosa en el Barcelona, Cristiano no dudó en su respuesta:

“Creo que habría sido muy parecido. Madrid es Madrid, pero mi futuro como jugador habría sido similar”, sentenció.

🚨 Cristiano Ronaldo: “I am the best player ever, I believe that”.

“I'm fast, I'm strong, [I score] with my header, with the left, no one has ever been more complete than me”. pic.twitter.com/OFlfNWZzSz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 4, 2025