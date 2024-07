El enfrentamiento entre Francia y Portugal en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 será un duelo épico, marcando un enfrentamiento icónico entre Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo, símbolos del pasado y el futuro del Real Madrid.

Ambos delanteros tienen una oportunidad única en este torneo en Alemania. Para Mbappé, es una chance de reivindicarse ante el público francés tras su brillante actuación en el Mundial de Rusia 2018 y su decepcionante rendimiento en la Eurocopa 2020, donde no logró anotar y Francia fue eliminada en octavos de final por Suiza. Además, este torneo podría ser su último regalo para Francia antes de unirse al Real Madrid.

Por su parte, Cristiano Ronaldo también tiene una deuda personal. Aunque conquistó la Eurocopa 2016, tuvo que abandonar la final a los 24 minutos debido a una lesión, observando desde el banco cómo sus compañeros luchaban para vencer a Francia. En esta Eurocopa, ambos jugadores han tenido problemas de cara al gol. Mbappé ha anotado solo un tanto, de penal contra Polonia, mientras que Cristiano aún no ha marcado, fallando incluso un penal ante Eslovenia.

