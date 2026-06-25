La Selección Argentina inició la defensa de su título con una autoridad incontestable. En el debut, aplastaron 3-0 a Argelia con un hat-trick magistral de Lionel Messi. En la segunda jornada, despacharon 2-0 a Austria con un doblete del astro del Inter Miami, goles con los que Messi se coronó oficialmente como el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de las Copas del Mundo.
Con seis puntos de seis posibles y el primer lugar garantizado de forma matemática, Argentina cerrará la fase de grupos este sábado ante Jordania, un duelo que le permitirá a Scaloni dosificar piezas de cara a la verdadera batalla: los dieciseisavos de final.
Ruta Albiceleste: El mapa de los cruces rumbo a Nueva Jersey
A continuación, detallamos el calendario y los rivales proyectados para Argentina en cada fase de eliminación directa, con horarios adaptados en exclusiva para la República Dominicana:
Dieciseisavos de Final
- Fecha: Viernes 3 de julio
- Hora: 06:00 PM (Hora de República Dominicana)
- Sede: Hard Rock Stadium, Miami
- Rival: Se enfrentará al segundo lugar del Grupo H (sector de infarto integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita, donde todos llegan con opciones a la última fecha).
Octavos de Final
- Fecha: Martes 7 de julio
- Hora: 12:00 PM (Hora de República Dominicana)
- Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Rival: Si avanza, jugaría contra el ganador del cruce entre el 2° del Grupo D (Paraguay o Australia) y el 2° del Grupo G (Bélgica, Egipto, Irán o Nueva Zelanda).
Cuartos de Final
- Fecha: Sábado 11 de julio
- Hora: 09:00 PM (Hora de República Dominicana)
- Sede: Arrowhead Stadium, Kansas City
- Rival: El panorama se pondría serio. El rival saldría de la llave que cruza al 1° del Grupo K (Colombia o Portugal), el 2° del Grupo L (actualmente Croacia), el 1° del Grupo B (Canadá o Suiza) o el 3° del Grupo G
Dato Morbo: Si Portugal logra ganar su zona, este sería el escenario para el último baile histórico entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo.
Semifinales
- Fecha: Miércoles 15 de julio
- Hora: 03:00 PM (Hora de República Dominicana)
- Sede: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
- Rival: Siguiendo la lógica deportiva del torneo, en esta instancia del cuadro asoman gigantes continentales como Brasil o Inglaterra.
La Gran Final
- Fecha: Domingo 19 de julio
- Hora: 03:00 PM (Hora de República Dominicana)
- Sede: MetLife Stadium, Nueva Jersey
- Rival: En el hipotético partido por la gloria eterna, los máximos candidatos a llegar por el otro lado del cuadro son Francia o España (si los ibéricos avanzan como líderes de su sector).