Cuando Crystal Palace y Aston Villa se vean las caras en Wembley este sábado, no solo estará en juego el pase a una final de FA Cup, sino también el honor de dos clubes con una rivalidad que ha crecido de forma silenciosa pero constante a lo largo de las décadas. El repaso de sus enfrentamientos previos ofrece un contexto apasionante para entender la magnitud del choque que se avecina.

El registro entre Crystal Palace y Aston Villa en Premier League muestra una paridad notable, aunque con una ligera ventaja para los Villanos en el global.

Cuando el Palace actuó como local en la máxima categoría, disputó 18 partidos contra Villa, de los cuales ganó 11, empató 4 y perdió apenas 3, con una diferencia positiva de goles de 27 a 10. Su fortaleza en Selhurst Park ha sido evidente.

Sin embargo, en condición de visitante, los londinenses sufrieron considerablemente: de 18 encuentros, solo pudieron ganar 2, igualar 5 y cayeron en 11, anotando 11 goles y recibiendo 29.

En el cómputo total de la Premier League, se enfrentaron 36 veces, con 13 victorias para Crystal Palace, 9 empates y 14 triunfos para Aston Villa, en partidos que dejaron un balance de 38 goles a favor de las Águilas y 39 para los de Birmingham.

Eze at it again 😏#CPFC pic.twitter.com/ZAEUt0hVS4

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) April 25, 2025