Crystal Palace y Everton se medirán en un partido crucial en la jornada 25 de la Premier League, con ambos equipos buscando sumar para alejarse de la zona baja de la tabla. El Palace llega con la moral alta tras vencer al Manchester United, mientras que los Toffees lograron un valioso empate en el derbi de Merseyside ante el Liverpool.

Las probabilidades indican un duelo muy parejo:

El equipo dirigido por Oliver Glasner buscará hacer valer su localía para seguir sumando puntos que le permitan mantenerse en la parte media de la tabla, mientras que el Everton de David Moyes intentará sorprender con su orden defensivo y transiciones rápidas.

