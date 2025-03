Portero: Dean Henderson

Defensas: Chris Richards, Maxence Lacroix, Marc Guéhi, Víctor Muñoz

Mediocampistas: Adam Wharton, Jefferson Lerma

Mediapuntas y delanteros: Tyrick Mitchell, Ismaïla Sarr, Eberechi Eze, Eddie Nketiah

Portero: Josh Palmer

Defensas: Ben Godfrey, Luke Woolfenden, Jacob Greaves, Kieran Townsend

Mediocampistas: Sam Morsy, Jens Cajuste, Brennan Johnson

Delanteros: Jack Taylor, Sammie Szmodics, Liam Delap

Probabilidades de victoria

Últimos resultados

Posiciones en la tabla

Not only is Daniel Muñoz your Player of the Month, he has also won Goal of the Month for his strike against Fulham 🥰#CPFC pic.twitter.com/4tW9StYIGO

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) March 7, 2025