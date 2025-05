Your browser doesn’t support HTML5 audio

El próximo lunes, Selhurst Park será testigo de un partido cargado de necesidades y contrastes. Crystal Palace recibe a Nottingham Forest desde las 16:00 (hora local) en un encuentro correspondiente a la fecha 35 de la Premier League. Ambos equipos llegan con realidades diferentes, pero compartiendo un mismo objetivo: cerrar la temporada con autoridad.

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) May 4, 2025

All set for tomorrow. #CPFC pic.twitter.com/BslVeNrAVQ

Bajo la conducción del alemán Oliver Glasner, el conjunto de Crystal Palace apostará por un 3-4-2-1, un sistema que le ha permitido mayor flexibilidad entre líneas y protagonismo para sus creativos.

El probable once inicial contará con Dean Henderson en el arco, protegido por una línea de tres defensores centrales: Chris Richards, Maxence Lacroix y Marc Guehi. Por las bandas, Daniel Muñoz y Tyrick Mitchell aportarán profundidad y recorrido.

En el centro del campo, el colombiano Jefferson Lerma se asociará con el joven talento Adam Wharton, mientras que Eberechi Eze, uno de los más desequilibrantes del plantel, se moverá libre detrás de los delanteros. El frente de ataque lo completarían Ismaila Sarr y Jean-Philippe Mateta.

Palace no podrá contar con Matt Turner, Cheick Doucouré ni Chadi Riad, todos fuera por lesión.

Del otro lado, el equipo dirigido por Nuno Espírito Santo llegará con una propuesta de 4-2-3-1, confiando en el orden defensivo y la verticalidad ofensiva para intentar sumar de a tres fuera de casa.

El arquero belga Matz Sels será titular, resguardado por una defensa de cuatro integrada por Ola Aina, Nikola Milenkovic, Murillo y Neco Williams.

El doble pivote lo formarían Elliot Anderson y Nicolás Domínguez, mientras que Morgan Gibbs-White será el eje de creación en la línea de tres mediapuntas, acompañado por Anthony Elanga y Jota Silva. En punta, el goleador Chris Wood encabezará el ataque.

Forest tendrá que prescindir de Callum Hudson-Odoi y del joven lateral Eric da Silva Moreira, ambos descartados por molestias físicas.

Back in the capital for #CRYNFO. 👊 pic.twitter.com/SJuQP1Mtht

— Nottingham Forest (@NFFC) May 5, 2025