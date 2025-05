Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Premier League entra en su recta decisiva y este lunes, Selhurst Park será el escenario de un enfrentamiento con implicaciones en ambos extremos de la tabla. Crystal Palace recibe a Nottingham Forest a partir de las 20:00 (hora local) por la jornada 35, con realidades dispares, pero la misma necesidad: sumar.

El conjunto londinense, dirigido por Oliver Glasner, viene de rescatar un empate de carácter ante Arsenal (2-2) y buscará convertir ese envión en una victoria como local, algo que se le ha hecho esquivo en las últimas fechas.

En lo que va del torneo, los Eagles han logrado 11 victorias, 11 derrotas y 12 empates, con un rendimiento ofensivo que deja 43 goles a favor, pero que también expone debilidades defensivas con 47 en contra. En su estadio, el equipo no ha logrado establecer una fortaleza: cinco triunfos, seis caídas y seis empates dan cuenta de una campaña irregular en Selhurst Park.

Del otro lado llega un Nottingham Forest ambicioso, que si bien cayó recientemente ante Brentford (2-0), continúa en zona de clasificación a torneos europeos. El equipo de Nuno Espírito Santo se ubica en la sexta posición con 60 puntos, y es uno de los mejores visitantes del certamen: nueve victorias y apenas seis derrotas fuera de casa lo respaldan.

Forest presenta mejores números en ofensiva que su rival de turno: 53 goles convertidos en 34 fechas, aunque también ha mostrado fragilidad defensiva con 41 tantos recibidos. Este lunes buscará recuperar el paso y mantenerse en el pelotón de privilegio.

El último antecedente entre ambos se dio en octubre de 2024 y terminó con triunfo de Nottingham Forest por 1-0, una muestra de la solidez del equipo cuando juega ante los londinenses. Además, Forest no pierde en sus últimas seis visitas a Selhurst Park, con un saldo de cinco empates y una victoria, lo que habla de un claro dominio reciente como forastero ante Palace.

Por su parte, el cuadro local tendrá que quebrar esa tendencia si quiere seguir sumando puntos que le permitan escalar desde la duodécima posición, donde se mantiene con 45 unidades, lejos de los puestos de descenso, pero también sin chances claras de competir por Europa.

