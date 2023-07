¿Cuál es el modelo a seguir para el fútbol Dominicano? Selecciónes como Jamaica y Panamá se meten en semifinales de copa Oro ¿Qué tan lejos estamos de su nivel?

La Copa Oro cuenta con la modalidad de fase de grupos. Cuatro sectores con cuatro equipos en cada uno de ellos y los dos mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final, donde luego se definen los duelos de eliminación directa a un partido para acceder a semifinales y posteriormente, a la final

En esta edición, Jamaica venció a Guatemala y avanzó en la Copa Oro. Los Reggae Boyz derrotaron a Guatemala con un golazo de Amari’i Bell y pasaron a las semifinales de la competencia, donde enfrentarán a México.

Por el otro cuadro aparece Estados Unidos, habitual en estas instancias, y la sorpresa de Panamá con grandes chances de ser finalista.

La pregunta que nos hacemos como amantes del fútbol Dominicano es ¿Qué tan diferentes son en cuanto a categoría y competitividad la liga de Panamá o Jamaica en comparación con la nuestra? ¿Por qué ellos si llegan a instancias decisivas en la copa y nosotros no lo logramos nunca?

Jamaica, dos veces finalista cuenta con una liga poco desarrollada, quizás se le puede justificar desde el lado del desarrollo físico, la condición atlética genética le puede agregar un cierto valor que los destaca respecto a la SEDOFÚTBOL, pero en el caso de Panamá no hay escusas físicas que valgan. La explicación radica en la importancia que cada federación le da a su liga, un delantero como Ismael Díaz que lleva convertidos 4 goles en 4 encuentros es algo que en Dominicana no se ve. La sola presencia de Edison Azcona no basta para generar peligro al rival cuando no se tiene una estructura de equipo para jugar ofensivamente.

El fútbol en Dominicana necesita refundarse, necesita invertir en escuelas y clubes, también necesita que quien lo practica pueda sostener sus gastos y no tener que sacar de su bolsillo para comprarse el calzado o solventar el traslado. Si se quiere lograr algo en este deporte, como ocurre con cualquier otra disciplina, se necesita invertir dinero; como lo hizo la liga de EEUU, como lo hizo China y como actualmente lo está haciendo Arabia Saudita.

Seria ingenuo de mi parte pensar en compararse económicamente con estas potencias, pero el caso de Panamá es absolutamente ejemplar, la clara muestra de como con un poco de inversión y una planificación efectiva se pueden lograr mejorar importantes. Quizás no veamos a Panamá o Jamaica ganando un mundial, pero si podemos verlos jugando semifinal de copa Oro, clasificando al mundial, a los juegos olímpicos, compitiendo de igual a igual con México, estado unidos y otros seleccionados.

En este medio nos hemos expresado en el mundial sub 20 Argentina 2023 sobre el objetivo de estos encuentros, lo mismo con los juegos panamericanos centroamerica y del Caribe, la competencia es absolutamente necesaria, aún siendo derrotado por un marcador abultado, hay que competir; salir de la zona de confort. Enfrentarse con Chile, medirse ante Brasil, Italia, Nigeria, engrandecen a la SEDOFÚTBOL, pero ¡Cuidado! no vaya usted a creer que solo por el hecho de competir vamos a mejorar; necesitamos más, mucho más, se necesita apoyo institucional y económico para acompañar a nuestros jóvenes e incentivarlos a seguir por la senda del fútbol.

Tenemos material, eso seguro, el mencionado Azcona, Angelo Gómez, Xavier Valdez, Guillermo Da Peña, Kleffer Martes, Ángel Montes de Oca, y tantos más; jóvenes y talentosos que pueden ser la base que necesitamos para dar el salto. Hay que apoyarlos.