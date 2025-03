¿Cuál es la lesión de Adrian “Maravilla” Martinez y cuales partidos se perdería? El delantero estrella de la Academia sufrió una lesión en la rodilla y no podrá estar en el clásico de Avellaneda contra Independiente.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Racing Club recibió una noticia que sacude su planificación para las próximas semanas. Adrián “Maravilla” Martínez sufrió una lesión en la rodilla derecha y estará fuera al menos un mes, perdiéndose varios encuentros clave, incluido el clásico contra Independiente en el estadio Libertadores de América.

💣 ÚLTIMO MOMENTO: MALAS NOTICIAS PARA #RACING MARAVILLA MARTÍNEZ SE PERDERÁ EL CLÁSICO DE AVELLANEDA. A la espera del parte médico oficial, el goleador tiene un problema en la rodilla que le demandará 1 mes de recuperación aproximadamente. ℹ️ @DavilaTomi. pic.twitter.com/3l6t02h2le — Nicolas Novoa (@nicolasnovoa99) March 5, 2025

El parte médico de Maravilla Martínez

El club confirmó la lesión a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, detallando que el delantero presentó molestias en la rodilla derecha tras el regreso a los entrenamientos.

“Debido a este motivo, se le realizaron una resonancia magnética y una tomografía, las cuales arrojaron como resultado un extenso edema óseo en el platillo tibial interno”, explicó Racing en el informe médico.

La lesión no solo afecta su presencia en el clásico, sino que también compromete su estado físico de cara a la parte más exigente de la Liga Profesional.

Una nueva baja para Gustavo Costas

La ausencia de Martínez se suma a una larga lista de jugadores lesionados en Racing. El entrenador Gustavo Costas ya venía lidiando con las bajas de Gabriel Arias, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas, Bruno Zuculini y Luciano Vietto, lo que complica aún más la situación del equipo.

Con el goleador fuera, Costas deberá rearmar su ataque y buscar variantes en un plantel que ha sufrido muchas bajas en las últimas fechas.

#AHORA – Luego de confirmarse la ausencia de Maravilla Martínez para el Clásico de Avellaneda, @florjuy_ informó en #SportsCenterAM que Bruno Zuculini es baja por una sinovitis en su rodilla izquierda. pic.twitter.com/RlA8xDCQgf — SportsCenter (@SC_ESPN) March 7, 2025

Los partidos que se perderá Maravilla Martínez

Racing vs. Huracán – 8 de marzo 2025

Racing vs. Independiente – 16 de marzo 2025

Racing vs. Unión – 20 de marzo 2025

Racing vs. Independiente Rivadavia – 30 de marzo 2025

Si la recuperación se extiende, podría perderse más encuentros, lo que sería un problema importante para la Academia en su lucha por los primeros puestos.