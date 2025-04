¿Cuál fue el cruce entre los jugadores del Manchester United y Lyon? Onana vs. Matic: la guerra de declaraciones que encendió el duelo entre Manchester United y Lyon.

El clima ya está caldeado antes de que ruede la pelota. Manchester United y Olympique de Lyon se enfrentarán este jueves en uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la UEFA Europa League. Pero lo que debía ser una previa marcada por la estrategia y la expectativa futbolística, se transformó en un inesperado cruce de alto voltaje entre André Onana y Nemanja Matic, dos jugadores con historia reciente en los Red Devils.

Todo comenzó tras el empate del United ante Manchester City por Premier League, cuando el arquero camerunés fue consultado sobre el choque europeo frente al Lyon. Con confianza —y algo de soberbia— Onana disparó: “Creo que somos mejores que ellos, simplemente tenemos que ir allí y mostrar quiénes somos”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas, y la respuesta llegó con fuerza desde el otro lado del continente. Matic, actual referente del Lyon y ex Manchester United entre 2017 y 2022, no se guardó nada en conferencia de prensa. “Si David de Gea, Peter Schmeichel o Van der Sar hubieran dicho eso, entonces me lo cuestionaría. Pero si, estadísticamente, eres uno de los peores arqueros de la historia moderna del United, tienes que tener cuidado con lo que dices”, lanzó el serbio con tono irónico y filoso.

El contraataque no tardó. Onana, lejos de achicarse, utilizó su cuenta oficial de X (ex Twitter) para devolverle la estocada: “Nunca le faltaría el respeto a otro club… Pero al menos he levantado trofeos con el club más grande del mundo. Hay quienes no pueden decir lo mismo”, escribió, apuntando directamente a la falta de títulos de Matic durante su paso por Old Trafford.

El cruce no solo calentó la previa: instaló una narrativa personal en un enfrentamiento que ya de por sí tenía todos los condimentos. Ambos jugadores buscarán defender su orgullo en el campo, en un duelo que ahora va mucho más allá de lo deportivo.

Este jueves, el Stade des Lumières será testigo de un enfrentamiento cargado de tensión, donde las palabras ya jugaron su propio partido. El resto, lo dirá la pelota.