¿Cuáles serían las sanciones que pueden recibir Universidad de Chile e Independiente? El organismo sudamericano canceló el partido por falta de garantías de seguridad y dejó el caso en manos de sus órganos disciplinarios. El reglamento contempla castigos que van desde una advertencia hasta la descalificación de la competencia.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Copa Sudamericana 2025 atraviesa un conflicto inesperado. El encuentro de octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile fue suspendido por la Conmebol debido a la ausencia de garantías de seguridad, una decisión que no solo altera la continuidad del torneo sino que abre la puerta a posibles sanciones severas contra ambos clubes.

La decisión de Conmebol

En un comunicado oficial, la casa madre del fútbol sudamericano explicó:

“La Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol informó que, en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado”.

El organismo añadió que el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la Conmebol, encargados de evaluar la situación y aplicar las sanciones correspondientes según el Reglamento Disciplinario.

Qué sanciones están en juego

El artículo 18 del Reglamento Disciplinario de la Conmebol establece un amplio abanico de sanciones que podrían aplicarse en este caso. Entre ellas figuran:

Advertencia, reprensión o amonestación.

Multas económicas, desde USD 100 hasta USD 400.000.

Anulación o repetición del partido.

Deducción de puntos o determinación del resultado por la vía administrativa.

Jugar a puertas cerradas, cierre parcial o total del estadio.

Prohibición de disputar encuentros en un estadio o en el país sede.

Descalificación de la competencia en curso y/o exclusión de futuras ediciones.

Retirada de títulos, premios o licencias.

Restricción en la venta de boletos.

Este abanico de posibilidades genera incertidumbre tanto en Independiente como en la U de Chile, ya que el castigo podría variar desde una simple multa hasta una exclusión de la Copa.

Un antecedente que puede marcar la serie

La cancelación del partido no solo afecta la planificación deportiva de ambos equipos, sino que también puede condicionar el desenlace de la llave. Conmebol podría determinar directamente el resultado, reprogramar el duelo en otro país o incluso eliminar a uno de los clubes si considera que la falta de garantías fue determinante.

Lo que viene

En los próximos días, los órganos disciplinarios de la Conmebol definirán la resolución del caso. La expectativa es alta: tanto Independiente como Universidad de Chile esperan un fallo que despeje el futuro inmediato de la serie y de la propia Copa Sudamericana.

La incertidumbre es total. Lo único claro es que el organismo no dudará en aplicar su reglamento con firmeza para enviar un mensaje de autoridad en medio de una situación que puso en riesgo la continuidad del torneo.