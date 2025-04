Brighton & Hove Albion atraviesa un momento complicado en materia de salud física dentro de su plantel. Cuando parecía tener una oportunidad de oro para afianzarse en puestos de privilegio en la tabla de la Premier League, el equipo se ve diezmado por una larga serie de ausencias de peso para enfrentar a Leicester City este sábado, en el marco de la jornada 32 del campeonato inglés.

Con más de un once titular completo fuera de la convocatoria o entre algodones, los Seagulls deberán apelar al fondo de armario y al ingenio táctico de su entrenador para hacer frente a los Foxes. La enfermería del club no da tregua, y las lesiones abarcan todas las líneas: desde la portería hasta el ataque.

El principal foco de preocupación está en la zona defensiva. Brighton no podrá contar con cinco de sus habituales defensores, todos fuera por distintos tipos de lesión.

Además, Ferdi Kadioglu, lateral izquierdo de gran proyección, se suma a la lista con una lesión en el tobillo que lo alejará de las canchas hasta mediados de mayo. Con semejante panorama, Hürzeler deberá rearmar una línea de fondo completamente improvisada.

En el mediocampo, James Milner, el experimentado volante inglés de 39 años, también está marginado por una lesión en el muslo. Si bien no es titular indiscutido, su presencia aporta jerarquía y equilibrio en los tramos más exigentes del partido.

Asimismo, Diego Gómez, Yasin Ayari y Carlos Baleba tendrían que multiplicarse en esfuerzos para cubrir un centro del campo que pierde rodaje y liderazgo sin Milner.

"He's a role model. I'm very happy that he's in the squad." 🙌 Fabian was full of praise for Albion's record goalscorer in today's press conference! 💪 @MonsterEnergy ⚡️

