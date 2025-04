La Conference League entra en su fase decisiva y Chelsea parte como uno de los grandes favoritos. Sin embargo, el cuadro inglés llega a la ida de los cuartos de final ante Legia Varsovia con un panorama complejo: tres futbolistas clave se perderán el partido por distintos problemas físicos. Enzo Maresca, obligado a reconfigurar su alineación, buscará alternativas para mantener la jerarquía del equipo y no dejar dudas en territorio polaco.

El entrenador italiano no contará con tres jugadores que forman parte del esqueleto del equipo. La defensa, el mediocampo y la delantera se ven afectados por lesiones que limitan las variantes y modifican la planificación original del duelo.

El joven delantero español Marc Guiu, de solo 19 años, no podrá ser parte del encuentro debido a una lesión en el muslo. Se estima que regresará recién a fines de abril. Su ausencia resta frescura y poder de fuego desde el banco, algo que Maresca suele aprovechar en los segundos tiempos.

El caso de Wesley Fofana es aún más delicado. El defensor francés sufrió una lesión muscular de gravedad que lo mantendrá fuera durante toda la temporada. Su baja no solo afecta el presente, sino que deja a Chelsea sin una de sus figuras más confiables en la zaga para el resto del torneo.

Maresca provides an update on three players and confirms which goalkeeper will start against Legia Warsaw tomorrow. 🗣️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 9, 2025