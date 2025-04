Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Beira-Rio será escenario de un partidazo esta noche cuando Internacional reciba a Palmeiras por la cuarta fecha del Brasileirao 2025. Sin embargo, el conjunto dirigido por Roger Machado no podrá contar con varios de sus futbolistas más importantes, un problema que condiciona tanto el armado del once inicial como las variantes de recambio en el banco.

En total, son siete los jugadores lesionados que no podrán ser tenidos en cuenta por el cuerpo técnico para este compromiso vital. Las dolencias van desde molestias musculares hasta lesiones ligamentarias graves, y los plazos de recuperación varían desde dos semanas hasta varios meses.

Uno de los golpes más duros para Internacional es la baja del arquero titular Sergio Rochet, quien sufrió una fractura en la mano que lo dejará fuera de competencia al menos hasta finales de abril. El uruguayo no solo aporta jerarquía, sino también liderazgo defensivo y experiencia internacional, factores clave en un partido de alto voltaje como el que se viene.

La zaga central también está severamente afectada. El argentino Gabriel Mercado, de 38 años, se recupera de una rotura de ligamentos cruzados, y su regreso está previsto recién para junio. A su lado, Juninho y el juvenil Victor Gabriel presentan lesiones musculares en el muslo, con un retorno estimado para fines de abril.

Esto obliga a Roger Machado a reconfigurar completamente su defensa, recurriendo a variantes poco habituales o incluso promoviendo jugadores con escasa rodadura en la elite.

𝗗𝗜𝗔 𝗗𝗘 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗥! 🔥🇦🇹🔥🇦🇹🔥🇦🇹🔥🇦🇹

SEGUIMOS #JUNTOSFAZENDOHISTÓRIA! Noite de clássico nacional no Beira-Rio! A partir das 19h30, o Clube do Povo enfrenta o Palmeiras em partida da quarta rodada do Brasileirão. 𝑻𝙊𝑫𝙊𝑺 𝑨𝙊 𝙂𝑰𝙂𝑨𝙉𝑻𝙀! 🏟️👊

🔗… pic.twitter.com/zaFBDXLHBJ

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 16, 2025