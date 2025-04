¿Cuáles son las bajas de Lazio para enfrentar al Bodo Glimt? El conjunto italiano afronta el primer round de los cuartos de final de la UEFA Europa League con un plantel limitado.

Este jueves 10 de abril, en el Aspmyra Stadion, Lazio se jugará buena parte de sus aspiraciones europeas frente a Bodo Glimt, una de las revelaciones de la UEFA Europa League 2025. Sin embargo, el elenco romano no llega en condiciones ideales: cuatro jugadores importantes no podrán ser parte del encuentro, entre ellos referentes defensivos y un mediocampista suspendido. Las ausencias no solo condicionan el once inicial, sino que obligan al técnico Marco Baroni a tomar decisiones tácticas de emergencia frente a un rival que se hace fuerte en casa.

ROVELLA, FUERA POR SANCIÓN DISCIPLINARIA

Uno de los grandes ausentes será Nicolo Rovella, mediocampista central de gran despliegue y equilibrio en la mitad de la cancha. El jugador italiano fue expulsado por roja directa en el partido anterior de la competición, lo que lo margina automáticamente del encuentro en Noruega. Su ausencia golpea de lleno la estructura del mediocampo, que deberá ser reconfigurado probablemente con un doble pivote más conservador ante la presión alta del conjunto escandinavo.

DEFENSA EN EMERGENCIA: TRES LESIONES COMPLICAN EL FONDO

En la última línea, Lazio llega extremadamente condicionado. El defensor Patric, habitual titular y referente en la zaga, sufrió una lesión de tobillo que lo dejará fuera de competencia hasta mediados de junio. Su baja no solo afecta desde lo táctico, sino también en lo anímico, por su liderazgo en los momentos de mayor exigencia.

A esta ausencia se suma la del portugués Nuno Tavares, lateral izquierdo con proyección ofensiva, que padece una lesión muscular. Su regreso se estima recién hacia finales de abril, por lo que también queda descartado para el partido de vuelta. Su reemplazo podría ser el joven Marusic, aunque Baroni deberá decidir si sostiene el dibujo táctico original o si cambia el sistema.

ARIJON IBRAHIMOVIC, UNA BAJA JOVEN PERO SENSIBLE

El juvenil alemán Arijon Ibrahimovic, una de las apuestas ofensivas del plantel, también quedó fuera por una lesión muscular. Si bien no es un titular indiscutido, su versatilidad como mediapunta o extremo era un recurso valioso para las variantes en el segundo tiempo. Su baja limita las posibilidades de reacción desde el banco y obliga a Baroni a confiar más que nunca en la experiencia de figuras como Pedro o Zaccagni.

¿CÓMO REARMARÁ BARONI EL EQUIPO?

La acumulación de ausencias pone a Marco Baroni ante un escenario de máxima exigencia táctica. Sin Rovella para distribuir, sin Tavares para proyectar por la izquierda y sin Patric en la zaga, el DT deberá modificar su esquema o bien apostar por alternativas menos habituales. Una posibilidad sería reforzar el mediocampo con Vecino y Guendouzi como ejes, mientras que atrás podrían ingresar Gigot y Romagnoli, aunque sin demasiadas garantías.

En ataque, el técnico aún cuenta con el peso específico de Taty Castellanos, pero las bajas también reducen la fluidez del equipo en generación de juego. La gestión de los minutos, especialmente en campo ajeno, será clave si Lazio quiere llevarse un resultado favorable a Roma.

Con un plantel limitado por lesiones y sanciones, Lazio afronta el duelo ante Bodo Glimt con más preguntas que certezas. El club italiano necesita un partido inteligente, sin margen para errores ni improvisaciones. Enfrente, un rival fresco, atrevido y en su mejor momento. La presión pesa más sobre los romanos, que tendrán que apelar a su historia y jerarquía para mantenerse en carrera. En este punto del torneo, cada ausencia se siente, y la Lazio lo sabe mejor que nadie.