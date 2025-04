¿Cuáles son las bajas de Vélez para enfrentar a Olimpia? El Fortín enfrenta un duelo clave por la Copa Sudamericana ante Olimpia con un plantel diezmado por las lesiones.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vélez Sarsfield se prepara para un compromiso crucial en Paraguay, donde enfrentará este martes a Olimpia por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Sudamericana. Sin embargo, el panorama para el Fortín no es alentador: siete futbolistas no podrán ser tenidos en cuenta por lesión, lo que obliga al entrenador Guillermo Barros Schelotto a reconfigurar su alineación de forma forzada. En medio de una competencia reñida y con poco margen de error, las ausencias se sienten cada vez más.

UNA ENFERMERÍA LLENA: LAS BAJAS DE VÉLEZ

La nómina de lesionados de Vélez sigue creciendo, y afecta a todas las líneas del equipo. Las ausencias más recientes y significativas son:

Matías Pellegrini (lesión muscular): sin fecha precisa, se estima su regreso en unas semanas.

Patricio Pernicone (esguince de rodilla): se espera que vuelva a mediados de abril.

Tomás Cavanagh (lesión en la ingle): su recuperación lo dejaría disponible recién a fines de abril.

Joaquín García (fractura de tobillo): su vuelta está prevista para principios de mayo.

Florián Monzón (rotura de ligamentos cruzados): no volverá antes de finales de junio.

Thiago Fernández (rotura de ligamentos cruzados): regresaría recién en agosto.

Estas bajas no solo afectan la profundidad del plantel, sino también limitan las variantes tácticas que puede manejar el cuerpo técnico para adaptarse a los distintos momentos del partido.

ASÍ FORMARÁ VÉLEZ ANTE OLIMPIA

Pese a las ausencias, Guillermo Barros Schelotto definió el once inicial para enfrentar a Olimpia en el estadio Defensores del Chaco. El Fortín saldrá con una mezcla de experiencia y juventud, apostando a sostener el buen arranque de la competencia continental.

Alineación de Vélez:

Arquero: Tomás Marchiori

Defensores: Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Valentín Gómez, Elías Gómez

Mediocampistas: Claudio Baeza, Christian Ordóñez, Agustín Bouzat

Delanteros: Maher Carrizo, Imanol Machuca, Braian Romero

En el banco estarán disponibles: Aarón Quirós, Michael Santos, Tomás Galván, Álvaro Montoro, Randall Rodríguez, Leonel Roldán, Francisco Pizzini, Kevin Vázquez, Damián Fernández, Thiago Silvero e Isaías Andrada.

La presencia de juveniles y suplentes habituales marcará el tono del equipo, que deberá competir al máximo nivel con un plantel disminuido pero con ambición.

CADA PUNTO CUENTA EN UN GRUPO APRETADO

Vélez sabe que un buen resultado en Asunción puede marcar el rumbo de su camino en esta Copa Sudamericana. Luego del agónico triunfo frente a Peñarol en el debut, el Fortín quiere seguir sumando, aunque esta vez deberá hacerlo con muchas ausencias. La resiliencia y el temple serán tan importantes como el juego.

Con bajas clave en defensa, mediocampo y delantera, Barros Schelotto se enfrenta a una prueba compleja. Olimpia, herido tras su tropiezo en Bolivia, buscará aprovechar este momento para reponerse. Será un partido de alto voltaje, donde Vélez deberá mostrar carácter y encontrar soluciones desde la adversidad.