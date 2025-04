El AC Milan atraviesa un momento determinante en la temporada 2024/25, pero las lesiones no le dan respiro. De cara a la recta final del campeonato, el equipo de Sérgio Conceição lamenta las bajas de cuatro futbolistas importantes: Santiago Giménez, Emerson Royal, Ruben Loftus-Cheek y Kyle Walker. Mientras se intensifican los entrenamientos para sostener la lucha por los puestos europeos, el cuerpo técnico trabaja contra reloj para recuperar efectivos y sostener la competitividad del plantel.

El atacante mexicano Santiago Giménez es una de las ausencias más sensibles. El delantero, de apenas 23 años, se encontraba en pleno proceso de adaptación al fútbol italiano cuando una lesión muscular lo dejó al margen. Su regreso aún no tiene fecha concreta, pero se espera que esté disponible en algunas semanas si la evolución es favorable.

En su primera campaña con la camiseta rossonera, Giménez disputó 9 partidos de Serie A, con 2 goles y 1 asistencia, y venía sumando minutos valiosos en la rotación ofensiva.

La buena noticia para Milan es que Emerson Royal, lateral derecho brasileño, está próximo a volver. Tras sufrir una lesión muscular en el muslo, el ex Barcelona y Tottenham ya retomó los entrenamientos y podría reaparecer en el corto plazo, una solución importante en un sector defensivo golpeado por las bajas.

Su regreso daría oxígeno a una defensa que ha tenido que improvisar alternativas, especialmente con la ausencia de otros referentes como Walker.

