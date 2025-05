¿Cuáles son las bajas del FC Barcelona para enfrentar a Real Valladolid por LaLiga? Barcelona viaja a Valladolid con bajas clave: el sueño del título sigue, pero el once se resiente.

01/05/2025 · 10:55 AM

El FC Barcelona encara este fin de semana la jornada 34 de La Liga 2024/25 con un único objetivo: ganar. Enfrente estará el Real Valladolid, un equipo ya matemáticamente descendido, pero que podría convertirse en una piedra inesperada en el camino azulgrana hacia el título.

El choque se disputará en el estadio José Zorrilla, un terreno que a priori no debería presentar mayores complicaciones para el equipo de Hansi Flick. Sin embargo, el conjunto culé no podrá contar con varios nombres importantes, lo que obligará al técnico alemán a hacer malabares con su once inicial.

Parte médico: una lista que preocupa

Cuatro jugadores del primer equipo están fuera de combate por diversas lesiones. El primero es Alejandro Balde, que arrastra molestias en los isquiotibiales. Aunque su recuperación está en la recta final, todo apunta a que su regreso se dará recién ante el Inter, en un duelo crucial por Champions.

Más complicada es la situación de Robert Lewandowski. El delantero polaco sufrió una grave lesión que prácticamente lo margina del cierre de temporada. El club espera tenerlo de vuelta durante el mes de mayo, pero su presencia en este partido está totalmente descartada.

Marc Casadó, uno de los jóvenes talentos que venía ganando minutos, también se pierde la recta final de la Liga. Su lesión en el ligamento cruzado lo aleja de los terrenos de juego, y su vuelta dependerá de cómo evolucione en las próximas semanas.

El caso de Marc Bernal, otra promesa de La Masía, es aún más incierto. También afectado por una rotura de ligamentos, el club no ha dado una fecha estimada para su retorno.

Sin sanciones, pero con dudas

A diferencia del parte médico, el boletín disciplinario no trae malas noticias: no hay jugadores sancionados para este encuentro. Esto le permitirá a Flick mantener cierta estabilidad en un equipo que ya sufre bastantes contratiempos físicos.

¿Trámite o trampa?

Si bien el Real Valladolid ya no se juega nada desde lo numérico, no hay que subestimar a un equipo que buscará despedirse de su gente con dignidad. Para el Barça, sumar los tres puntos es vital para seguir firme en la pelea por el título, especialmente con la presión constante de su eterno rival, el Real Madrid.

Con una mezcla de experiencia y juventud, y pese a las ausencias, el Barcelona buscará hacer valer su jerarquía en un encuentro que parece accesible en el papel, pero que podría complicarse si no se maneja con inteligencia. La Liga no espera, y los errores ahora se pagan con trofeos.