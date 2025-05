¿Cuáles son las bajas del Real Betis para enfrentar a Fiorentina en busca de la final? Betis, sin margen de error ni plantilla completa: las cinco bajas que complican su cita histórica en Florencia.

08/05/2025 · 09:50 AM

El Real Betis se juega este jueves mucho más que un partido: se juega el derecho a hacer historia. Con la posibilidad de alcanzar por primera vez una final europea, los dirigidos por Manuel Pellegrini visitan a la Fiorentina en el imponente estadio Artemio Franchi con una leve ventaja (2-1) conseguida en el Benito Villamarín. El duelo de vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League comenzará a las 21:00 horas en un ambiente que promete ser eléctrico.

Sin embargo, el camino hacia la gloria se ha llenado de obstáculos para los verdiblancos. El “Ingeniero” deberá maniobrar con cinco bajas clave que podrían afectar tanto la planificación como el desarrollo del partido. No estarán disponibles Diego Llorente, Marc Roca ni el delantero Chimy Ávila, todos fuera por lesión. A estos se suman William Carvalho y Cucho Hernández, quienes no están habilitados para disputar esta competencia al no haber sido inscritos en la lista europea.

Pese al panorama adverso, el equipo andaluz llega con la moral en alto: no ha perdido fuera de casa desde febrero, cuando cayó 3-2 ante el Celta. Desde entonces, su hoja de ruta como visitante es impecable, con seis victorias y dos empates, incluyendo triunfos en escenarios complicados como el del Girona o el del Espanyol. Pero la Fiorentina tampoco es un hueso fácil de roer: los de Vincenzo Italiano no pierden en casa desde el 0-2 frente al Como y han mantenido su arco invicto en cuatro de sus últimos siete partidos como local.

La lista de preocupaciones para Pellegrini no termina en las ausencias. Tres de sus pilares —Isco, Natan y Aitor Ruibal— están al borde de la suspensión y, de ver una amarilla, se perderían una hipotética final. La tensión, por tanto, será doble: ganar y no perder más soldados en el intento.

A pesar de las bajas y las amenazas disciplinarias, el Betis no renuncia a soñar. En una ciudad como Florencia, acostumbrada a las obras maestras, los de Heliópolis buscarán pintar su propio cuadro histórico: el de una final europea que, hasta hace poco, parecía una utopía.