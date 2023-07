¿Cuándo es el debut de Lionel Messi en Inter Miami? El argentino recibió la bienvenida en el club de David Beckham con una fiesta que incluyó de todo

Ayer a la noche todo Miami se revolucionó. Después de semanas de expectativas, finalmente se realizó en el DRV PNK Stadium la presentación de Lionel Messi en el Inter Miami. El evento se pudo ver en vivo a través de las redes sociales del club y mediante la plataforma Apple TV. Con las tribunas colmadas y shows en vivo, oficialmente el delantero argentino es jugador de la franquicia de la MLS.

Con la confirmación de la nueva adquisición del equipo del Estado de Florida, las ganas de ver al capitán de la Selección argentina con sus nuevos colores no cesan y fue él mismo quien adelantó cuando será su debut bajo las órdenes del Tata Martino. Y será muy pronto, por lo que los hinchas ya tienen agendado el día.

El rosarino reveló que su estreno con la 10 rosada será ante Cruz Azul por la Leagues Cup: “Nos vemos el viernes otra vez…”, aseguró en sus redes. Dicho encuentro será este 21 de julio y marcará el inicio del camino de los de South Beach en el certamen que junta a los equipos de la MLS y la Liga MX.

El siguiente compromiso del Inter Miami en este certamen será el 25 de julio, cuando reciba al Atlanta United. Estos tres equipos conforman el grupo 3 del torneo y los dos mejores clasificarán a la siguiente ronda. El campeonato está conformado por los 29 equipos de la MLS y los 18 de la liga mexicana y tendrá formato de eliminación directa a partir de los 16avos de final.

Esta fase comenzará entre el 2 y el 4 de agosto y la final se jugará el 19 de agosto. Es decir, Messi podría ganar su primer título con el Inter Miami en apenas un mes. Sin embargo, no la tendrá fácil: Atlanta United está séptimo en la Conferencia Este de la MLS y el Cruz Azul es un histórico de México, pese a que la actualidad lo muestre último en el Apertura 2023.

Cabe destacar que el presente del nuevo equipo de Messi no es el mejor. Inter marcha último en el Conferencia Este de la MLS con apenas dieciocho puntos, producto de cinco victorias, tres empates y catorce derrotas. Es más, el elenco rosado no levanta cabeza ya que acumula once partidos sin triunfos de forma consecutiva. No gana desde 13 de mayo cuando venció a New England por 2-1