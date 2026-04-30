¿Cuándo es la final de la UEFA Champions League? Budapest se prepara para coronar al nuevo rey de Europa

La gran final de la Champions League tiene fecha confirmada para el 28 de mayo. Cuatro colosos luchan por los dos boletos hacia el Puskas Arena.

¡Se acabó la espera, fanaticada! Si te estabas preguntando cuándo es que se paraliza el planeta fútbol, aquí te tenemos la respuesta. La gran final de la UEFA Champions League 2025-26 ya tiene su escenario listo: el espectacular Puskas Arena en Budapest, Hungría. El próximo miércoles 28 de mayo, más de 67,000 almas serán testigos del duelo que definirá quién se queda con el trono del fútbol mundial.

Los sobrevivientes: ¿Quiénes llegarán a la cita?

La tensión está que corta, y solo quedan cuatro equipos con el sueño vivo. El camino a Budapest se define en unos días y así están las llaves:

PSG vs. Bayern Múnich: Los franceses llevan la ventaja en un marcador de locura ( 5-4 ). Ahora les toca viajar al Allianz Arena el próximo 6 de mayo , donde el Bayern buscará una remontada épica frente a su gente.

Arsenal vs. Atlético de Madrid: Tras el empate 1-1 en el patio del Cholo, la serie se muda al Emirates Stadium de Londres, también el 6 de mayo. Los “Gunners” tienen la ventaja del empate en casa, pero el Atleti de Julián Álvarez no sabe lo que es rendirse.

Un escenario de lujo

El Puskas Arena no es cualquier estadio; es una de las joyas más modernas de Europa. Budapest se vestirá de gala para recibir a las dos potencias que logren sobrevivir a las batallas de Londres y Múnich. En la República Dominicana ya estamos preparando las pantallas y el coro, porque ese miércoles 28 de mayo no se trabaja hasta que ruede el balón.

¿Cuál es su final soñada para este 28 de mayo?