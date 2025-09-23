¿Cuándo fue la última vez que Chelsea enfrentó a Lincoln City? Los Blues vuelven a cruzarse con Lincoln después de 114 años. Todo lo que debes saber del histórico duelo por la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa.

La tercera ronda de la Carabao Cup 2025 tendrá un cruce inesperado: Lincoln City vs Chelsea, un enfrentamiento que no se repite desde hace más de un siglo. El modesto club de la tercera división inglesa sueña con dar la sorpresa ante un gigante londinense que llega golpeado y obligado a responder.

El último antecedente entre Lincoln y Chelsea

Para encontrar el último choque entre ambos equipos hay que retroceder 114 años en el tiempo. La única vez que se vieron las caras fue en 1911, en un partido correspondiente al Championship inglés, y terminó con un empate sin goles. Desde entonces, el destino no los había vuelto a cruzar… hasta hoy.

Así llega Lincoln City

El Lincoln City atraviesa un buen momento en la Football League One. En su último compromiso liguero venció 1-0 a Burton Albion, mismo rival al que también eliminó en la segunda fase de la Copa de la Liga con idéntico marcador. Su fortaleza defensiva y el aporte de jugadores como George Wickens en el arco, Conor McGrandles en el mediocampo y el veterano James Collins en el ataque son las principales cartas del equipo.

Así llega Chelsea

El presente de Chelsea es mucho más complejo. Los dirigidos por Enzo Maresca llegan con dudas tras caer 2-1 en Old Trafford ante el Manchester United por Premier League, y también perder 3-1 frente al Bayern Munich en su debut en la Champions League. Con rotaciones en su once, los Blues buscarán evitar un tropiezo que sería considerado un verdadero fracaso.

Entre los nombres destacados aparecen Alejandro Garnacho, el español Marc Guiu en la delantera y la posibilidad de que jóvenes como Andrey Santos y Facundo Buonanotte tengan minutos ante el descanso de titulares habituales como Enzo Fernández y Moisés Caicedo.

Dónde ver Lincoln City vs Chelsea EN VIVO

El encuentro entre Lincoln City y Chelsea por la Carabao Cup será transmitido por las siguientes plataformas de TV y streaming:

Sudamérica: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium México: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Centroamérica: Disney Plus Premium

Disney Plus Premium Estados Unidos: Paramount +

Paramount + España: Por confirmar

Quienes se encuentren en otros países deberán consultar la programación de su operador local para encontrar opciones de transmisión.

Probables alineaciones

Lincoln City: Wickens; Darikwa, Jackson, Bradley, Reach; Street, McGrandles, Bayliss, House; Drapper, Collins.

Chelsea: Robert Sánchez; Fofana, Adarabioyo, Chalobah, Hato; Fernández, Caicedo; Neto, Buonanotte, Bynoe-Gittens; Pedro.