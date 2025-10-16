¿Cuándo juega Argentina la final frente a Marruecos del Mundial Sub-20? La Albiceleste de Diego Placente buscará un nuevo título mundial ante Marruecos en una final inédita del Mundial Sub 20. Conocé cuándo y dónde se juega el partido decisivo.

El Mundial Sub 20 que se disputa en Chile ya tiene definidos a sus dos grandes finalistas. Tras unas semifinales vibrantes y llenas de emociones, Argentina y Marruecos se ganaron el derecho de pelear por el título y protagonizarán una final inédita que promete ser apasionante.

En el primer turno, Marruecos dio la sorpresa al dejar en el camino a Francia en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El encuentro terminó 1-1 tras el tiempo suplementario, con un gol en contra de Lisandru Olmeta que adelantó a los africanos, y el posterior empate de Lucas Michel para los galos. Sin embargo, la expulsión de Rabby Nzingoula condicionó al conjunto europeo, que terminó cayendo en la definición por penales ante un Marruecos firme y eficaz.

Más tarde, en el Estadio Nacional de Santiago, la Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, superó 1-0 a Colombia en un duelo muy parejo. El único gol del encuentro lo marcó Mateo Silvetti a los 27 minutos del segundo tiempo, tras una gran jugada colectiva. Los “Cafeteros”, que terminaron con diez jugadores por la expulsión de Jhon Rentería, no lograron reaccionar y vieron cómo la Albiceleste sellaba su pase a la gran final.

De esta manera, Argentina buscará sumar un nuevo título mundial en la categoría, mientras que Marruecos intentará hacer historia con su primer campeonato Sub 20.

Cuándo se juega la final del Mundial Sub 20

El domingo 19 de octubre, desde las 20:00 horas, se disputará la gran final del Mundial Sub 20 entre Argentina y Marruecos, en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

Un día antes, el sábado 18 de octubre a las 16:00, se jugará el encuentro por el tercer y cuarto puesto, entre Francia y Colombia, en el mismo escenario.

Con dos equipos en gran nivel, estilos opuestos y mucha historia en juego, el cierre del Mundial Sub 20 promete ser una final inolvidable para los fanáticos del fútbol juvenil.