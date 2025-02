El Manchester United y la selección argentina recibieron una de las peores noticias posibles: Lisandro Martínez se perderá el resto de la temporada y gran parte del 2025 tras confirmarse la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La lesión ocurrió durante el partido contra Crystal Palace, donde los Diablos Rojos cayeron 2-0 en Old Trafford, complicando aún más su presente en la Premier League.

Este nuevo revés físico no solo impacta al United, que pierde a uno de sus titulares en la defensa, sino también a Lionel Scaloni, quien deberá buscar alternativas de cara a los próximos partidos de Eliminatorias ante Uruguay y Brasil.

El reloj marcaba el minuto 75 cuando Lisandro Martínez fue a disputar un balón con Ismaila Sarr. En el intento, el defensor argentino hizo un mal apoyo con su pierna izquierda y cayó al césped con claros gestos de dolor. De inmediato, pidió asistencia médica y, entre lágrimas, fue retirado en camilla, en una imagen que generó gran preocupación en todo el estadio.

El United, que ya perdía ante el Crystal Palace, terminó la jornada con una doble derrota: no solo cayó a la 13ª posición de la Premier League, sino que además perdió a uno de sus jugadores más importantes para el resto de la temporada.

Tras los estudios médicos, se confirmó lo peor: rotura del ligamento cruzado anterior, una lesión que requerirá cirugía y que lo mantendrá alejado de las canchas por un período de entre seis y nueve meses.

