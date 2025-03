El Manchester United recibe un revés importante en su estructura defensiva: Lisandro Martínez, uno de sus baluartes en la última línea, ha sufrido una grave lesión en los ligamentos cruzados y no podrá volver a competir hasta enero de 2026. Esta noticia supone un golpe devastador para el equipo, que pierde a un futbolista esencial en su sistema táctico y en la solidez defensiva.

Martínez, quien llegó a Old Trafford en 2022, se ha consolidado como una pieza fundamental en la defensa de los ‘Red Devils’ gracias a su entrega, liderazgo y capacidad para anticiparse a los delanteros rivales. Su ausencia deja un vacío difícil de llenar en una línea defensiva que ya ha mostrado irregularidades a lo largo de la temporada.

The #mufc players are wearing a shirt saying "IMUCHA FUERZA LICHA" (Lots of Strength Licha) in support of Lisandro Martinez after he suffered a ACL injury.

(via @_Utdbaki)

pic.twitter.com/gkBCnPt6V9

— United Zone (@ManUnitedZone_) February 7, 2025