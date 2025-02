Lisandro Martínez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera. El defensor del Manchester United sufrió una grave lesión durante la derrota 2-0 frente a Crystal Palace, por la fecha 24 de la Premier League.

La jugada que encendió las alarmas fue aparentemente inofensiva: al intentar marcar al delantero senegalés Ismaila Sarr, Martínez pisó mal y cayó al césped. La imagen fue desoladora. “Licha” se tomó la rodilla izquierda, pidió el cambio de inmediato y fue atendido por el equipo médico mientras mostraba evidentes gestos de dolor.

Los hinchas de los “Diablos Rojos” despidieron al argentino con una ovación cuando abandonaba el campo en camilla y con la pierna inmovilizada.

Este lunes, los estudios médicos confirmaron lo peor: rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. El defensor deberá someterse a una cirugía y enfrentar una recuperación estimada en ocho meses, lo que lo dejará fuera de toda competición por el resto de la temporada.

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, expresó su preocupación y apoyo hacia el futbolista. “Es un golpe duro para el equipo y para él, pero vamos a estar con Lisandro en todo este proceso. Es el momento de que todos lo ayudemos”, declaró en conferencia de prensa.

Desde su llegada al Manchester United, el “Carnicero”, como lo apodan por su aguerrido estilo de juego, ha sido perseguido por las lesiones. Esta es la quinta dolencia que sufre en menos de dos años, un historial que ha complicado su continuidad y afectado su rendimiento.

El defensor ya había atravesado problemas serios en la rodilla derecha y diversas molestias musculares, pero esta nueva lesión es, sin duda, la más grave de todas.

Our hearts break for you, Licha 💔

We'll be with you during your recovery and know you'll be back stronger.#MUFC pic.twitter.com/1DjF5QtwgZ

— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2025