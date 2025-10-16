¿Cuándo se jugará la final del Mundial sub 20 Chile 2025 y quién llega mejor? La Copa del Mundo Sub-20 ya tiene final confirmada: Argentina y Marruecos se medirán este domingo 19 de octubre en Santiago de Chile.

Tras unas semifinales cargadas de emoción, el Mundial Sub-20 de Chile 2025 definió a sus finalistas. Argentina cumplió con los pronósticos y derrotó a Colombia para meterse una vez más en la gran final, mientras que Marruecos hizo historia al imponerse a Francia en una dramática tanda de penales. El domingo 19 de octubre se coronará al nuevo campeón juvenil del mundo en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago.

Dónde ver en vivo la final del Mundial Sub-20

El esperado duelo entre Argentina y Marruecos se disputará este domingo 19 de octubre de 2025 desde las 17:00 (hora del centro de México) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

La transmisión oficial estará disponible por Televisa, TUDN y también por la plataforma VIX, que ofrecerá el encuentro en vivo y de forma gratuita vía streaming para los espectadores en territorio mexicano.

Marruecos hace historia y va por su primer título mundial

El seleccionado marroquí atraviesa el mejor momento de su historia en categorías juveniles. Nunca antes había alcanzado una final de una Copa del Mundo organizada por la FIFA. En esta edición, dirigida por un sólido bloque defensivo y una eficacia admirable en las transiciones, Marruecos eliminó a potencias como Brasil, Corea del Sur y Estados Unidos, y se impuso ante Francia en semifinales tras una tensa definición por penales (5-4), luego de igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Este logro supera incluso la histórica actuación de la selección mayor en Catar 2022, donde alcanzó las semifinales, y marca un antes y un después en el fútbol del país africano.

El camino de Marruecos hasta la final:

Derrotó 2-0 a España (fase de grupos)

Venció 2-1 a Brasil (fase de grupos)

Cayó 0-1 ante México (fase de grupos)

Superó 2-1 a Corea del Sur (octavos de final)

Venció 3-1 a Estados Unidos (cuartos de final)

Igualó 1-1 con Francia y avanzó por penales (5-4) en semifinales

Argentina busca su séptimo campeonato Sub-20

Por el lado sudamericano, Argentina reafirmó su condición de favorita al imponerse con autoridad en cada fase del torneo. El conjunto dirigido por Javier Mascherano llegó a la final tras vencer a Colombia por la mínima diferencia (1-0), sumando otra actuación sólida en defensa y efectividad ofensiva.

La Albiceleste, máxima ganadora en la historia de los Mundiales Sub-20, intentará levantar su séptimo trofeo, tras sus conquistas en 1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.

El recorrido de Argentina en Chile 2025:

3-1 a Cuba (fase de grupos)

4-1 a Australia (fase de grupos)

1-0 a Italia (fase de grupos)

4-0 a Nigeria (octavos de final)

2-0 a México (cuartos de final)

1-0 a Colombia (semifinales)

🏆 #U20WC Te sigo a muerte, por donde vas

Una final con historia y contraste

El choque entre Argentina y Marruecos promete ser uno de los más atractivos del año. De un lado, la jerarquía y tradición de un equipo acostumbrado a ganar en esta categoría; del otro, la frescura y el sueño de un país que nunca antes estuvo tan cerca de una consagración mundial.

La final no solo definirá al nuevo campeón Sub-20, sino también marcará el cierre de un torneo que ha revelado a grandes talentos y nuevas potencias del fútbol internacional.