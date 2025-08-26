¿Cúando vuelve a jugar Lionel Messi en Inter Miami? El astro argentino se entrenó a la par de sus compañeros y encendió la ilusión, pero desde el cuerpo técnico piden cautela: su inclusión como titular en la semifinal de la Leagues Cup se resolverá horas antes del partido.

En la previa de lo que será un duelo decisivo frente a Orlando City por las semifinales de la Leagues Cup, la gran incógnita en Inter Miami gira en torno a Lionel Messi. El capitán rosarino volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel, aunque la decisión sobre su participación todavía no está confirmada.

Morales pide calma pese a la buena señal

El asistente técnico de Javier Mascherano, Javier Morales, fue el encargado de actualizar el estado del capitán. En conferencia, confirmó que tanto Messi como Jordi Alba completaron la práctica, aunque aclaró que no habrá definición hasta pocas horas antes del partido.

“Jordi y Leo entrenaron con nosotros, lo hicieron bien. Completaron el entrenamiento. Vamos a ver cómo se sienten en el transcurso del día. Mañana tomaremos una decisión para el partido. Por suerte entrenaron y es algo súper positivo. Tenemos que esperar”, señaló.

Una lesión que exige paciencia

La cautela tiene una explicación: Messi arrastra una lesión muscular que lo marginó de cuatro de los últimos cinco compromisos de Inter Miami. Solo pudo disputar el encuentro ante LA Galaxy, donde incluso se resintió de la dolencia. Previamente había quedado fuera frente a Pumas y Orlando City, y luego tampoco estuvo ante Tigres ni DC United.

Al ser consultado sobre si el regreso del rosarino pudo haberse acelerado, Morales fue categórico:

“No lo creo. Es una decisión conjunta, se habla con el cuerpo médico. Después, hay cosas que pasan que van más allá de la razón. Tratamos que sea lo mejor para el equipo, pero también para el jugador. Sobre todo con un jugador como Leo”.

La mirada de la Selección Argentina

Más allá del presente en Inter Miami, la evolución de Messi también es seguida de cerca por Lionel Scaloni y su cuerpo técnico. El capitán forma parte de la prelista de convocados para los próximos compromisos de Eliminatorias, frente a Venezuela el 4 de septiembre y contra Ecuador el 9.

La expectativa pasa por su rodaje: de regresar esta semana en la Leagues Cup, el rosarino llegaría con ritmo competitivo a los duelos con la Albiceleste. Además, el partido frente a Ecuador podría ser el último del 10 con la Selección por puntos en suelo argentino.