¿Cuándo vuelve Gonzalo Montiel a jugar en River Plate? Los regresos más esperados de River Plate: Montiel y Kranevitter, ¿serán titulares ante Barcelona?

07/04/2025 · 09:23 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

River Plate está recuperando piezas clave para la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tras el empate frente a Sarmiento de Junín, el conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se prepara para recibir a Barcelona de Guayaquil el próximo martes en el Monumental, con la mira puesta en volver a la senda del triunfo en el torneo continental. Y, en este contexto, dos regresos se perfilan como noticias que ilusionan a los hinchas: Gonzalo Montiel y Matías Kranevitter.

Ambos jugadores, que habían estado fuera de las canchas por problemas musculares, ya recibieron el alta médica tras varias semanas de ausencia. Montiel, quien sufrió un desgarro el 17 de marzo, y Kranevitter, quien se lesionó durante el partido contra Ciudad Bolívar por Copa Argentina, volverán a entrenar junto al resto del plantel, con la posibilidad de ser convocados para el trascendental duelo ante Barcelona.

Sin embargo, no todo parece tan claro en cuanto a su regreso inmediato al primer equipo. Con apenas dos entrenamientos después de recibir el alta, Gallardo deberá tomar una decisión complicada: ¿Los incluye en la lista de convocados para el martes o los preserva, permitiendo que recuperen su ritmo de competencia antes de que jueguen nuevamente? Las opciones están abiertas, y en el caso de que no formen parte del once titular contra los ecuatorianos, se especula con su inclusión en el partido del próximo domingo, cuando River Plate recibirá a Talleres por la liga local.

Aunque la presencia de Montiel y Kranevitter podría ser fundamental, la realidad es que el equipo de Gallardo ha demostrado estar bien cubierto en esas posiciones. Fabricio Bustos, quien ocupó la banda derecha durante la ausencia de Montiel, no desentonó en su reemplazo, mientras que Kevin Castaño, en el mediocampo, cumplió con creces y ha ganado terreno en la consideración del DT. De esta manera, Gallardo no tiene una necesidad urgente de forzar el regreso de sus jugadores más experimentados, pero el campeón del mundo parece tener ventaja para retomar su lugar en el once titular cuanto antes.

El regreso de Montiel, figura clave para la defensa de River y miembro del equipo campeón mundial con la selección argentina, es uno de los más esperados. A pesar de la competencia interna por su puesto, su jerarquía y capacidad para desequilibrar en el lateral derecho hacen que su retorno sea fundamental en el mediano plazo para Gallardo. En cuanto a Kranevitter, el mediocampo de River sigue siendo uno de los sectores más disputados, pero su experiencia y potencia física pueden aportar un plus para afrontar el intenso calendario que se avecina.

El reloj avanza y las decisiones tácticas de Gallardo tomarán protagonismo en los próximos días. Mientras tanto, los hinchas de River Plate esperan con ansias la confirmación de los regresos que podrían marcar la diferencia en la Copa Libertadores. ¿Montiel y Kranevitter serán parte de la lista de convocados ante Barcelona? Solo el tiempo lo dirá.