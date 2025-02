¿Cuando vuelve Javi Galán a jugar con Atlético Madrid? El lateral extremeño trabaja a buen ritmo en su recuperación y apunta al clásico contra el Real Madrid. Simeone continúa preparando el equipo para la Copa del Rey.

04/02/2025 · 09:15 AM

El Atlético de Madrid sigue con su preparación sin descanso tras la victoria ante el Mallorca. El equipo, que apenas tuvo tiempo de celebrar la victoria, ya está enfocado en lo que será el próximo reto: el Getafe, en la Copa del Rey. Sin embargo, la gran novedad en los entrenamientos fue la presencia de Javi Galán, quien sigue con su proceso de recuperación tras un esguince de tobillo sufrido en el duelo frente al Bayer Leverkusen. Su regreso al campo de juego podría producirse antes de lo esperado, y todo apunta a que podría estar disponible para el crucial derbi en el Santiago Bernabéu.

Galán avanza en su recuperación

El lateral izquierdo, que se encuentra en pleno proceso de rehabilitación, se ejercitó este domingo en el césped de la Ciudad Deportiva de Majadahonda. Galán trabajó junto a uno de los recuperadores del equipo, tocando balón y realizando ejercicios individuales a un ritmo alentador. Aunque su participación en el partido de Copa contra el Getafe parece poco probable debido a la cercanía del encuentro, su evolución es positiva y ya se especula con su presencia en el derby liguero contra el Real Madrid el próximo sábado.

Preparación para el derbi y Copa del Rey

Mientras Javi Galán trabaja en su recuperación, el resto del plantel rojiblanco se centra en lo que viene. Los titulares ante el Mallorca realizaron una sesión de recuperación, mientras que Antoine Griezmann y Rodrigo De Paul realizaron trabajos específicos. De Paul, que se perdió el último partido por sanción, está listo para volver a la acción, mientras que Griezmann, quien jugó media hora frente al Mallorca, sigue afinando su forma para los próximos compromisos.

El entrenador Diego Simeone no pierde tiempo y ya comienza a planificar el partido de este martes ante el Getafe, por los cuartos de final de la Copa del Rey. Durante la jornada de este lunes, el Cholo ensayará con el posible once titular, en el que se espera que jugadores como el portero Musso y Robin Le Normand, quien no podrá jugar el derbi por acumulación de tarjetas amarillas, ocupen lugares clave.

El derbi como oportunidad para recuperar el liderato

El Atlético de Madrid tiene una cita clave en la Liga el próximo sábado, cuando se enfrente al Real Madrid en el Bernabéu. La victoria podría permitir a los colchoneros recuperar el liderato de LaLiga, por lo que la participación de jugadores importantes como Galán, dependiendo de su evolución, podría ser un refuerzo clave para el equipo en este enfrentamiento de alta tensión.

Cierre: A medida que avanza la semana, la presencia de Javi Galán en el derbi se mantiene como una posibilidad real, si su recuperación sigue progresando como hasta ahora. Con su vuelta, el Atlético de Madrid podría contar con un refuerzo de peso para afrontar el desafío de recuperar el liderato y afrontar los próximos compromisos con más confianza.