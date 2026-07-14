¿Cuántas finales del Mundial ha jugado España y en qué ocasiones se coronó campeón? La Furia Roja inscribe su nombre en el duelo definitivo de Norteamérica 2026. Rompe una curiosa estadística compartida con Inglaterra y busca bordar la segunda estrella en su escudo.

Las planillas oficiales de la FIFA registran una actualización de impacto para el balompié ibérico. La Selección de España, comandada desde el banquillo por Luis de la Fuente, llegó a la Copa del Mundo 2026 con la etiqueta perimetral de candidata gracias a su consistencia sobre el césped. Tras desactivar por completo el engranaje de Francia en la semifinal de Dallas con una victoria lineal por 2-0, la escuadra escarlata ha sellado de forma oficial la segunda clasificación a una Final de un Mundial en toda su historia.

Este hito quiebra una fisonomía estadística que España compartía históricamente con el combinado de Inglaterra: hasta antes de este torneo, ambas naciones pertenecían al selecto club de campeones del mundo que únicamente habían disputado una sola final en sus folios de trayectoria.

El recuerdo imborrable de Sudáfrica 2010

La primera y, hasta el presente éxito de 2026, única comparecencia de España en el partido cumbre se remonta a la mítica edición de Sudáfrica 2010. Aquella generación dorada, liderada sobre el terreno por deidades del juego como Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Iker Casillas, llegaba con el cartel de potencia tras alzar la Eurocopa 2008, aunque inauguró sus pizarras con un sorpresivo revés de 1-0 ante Suiza en la fase de grupos.

El desenlace en Johannesburgo: El choque definitivo frente a la Selección de Países Bajos se esculpió como una batalla física de alta tensión que forzó la prórroga.

El choque definitivo frente a la Selección de Países Bajos se esculpió como una batalla física de alta tensión que forzó la prórroga. El minuto de la gloria: Cuando el cronómetro neta marcaba el minuto 116 del tiempo extra, Andrés Iniesta conectó un disparo cruzado que batió las redes holandesas, firmando el 1-0 que bordó la primera estrella en la camiseta de la Furia Roja.

Antes de ese Olimpo futbolístico, la mejor planilla histórica del cuadro español se había registrado en el Mundial de Brasil 1950, donde alcanzaron la cuarta posición del torneo en un formato particular que no contemplaba una final tradicional, sino un cuadrangular definitorio entre los mejores clasificados.

Las planillas históricas de España en las definiciones del Mundial

El balance de alta fidelidad de la Selección Española en las instancias cumbres del torneo de la FIFA se resume de la siguiente manera en los folios estadísticos:

Copa del Mundo Instancia Cumbre Oponente Resultado Oficial Condición Final Brasil 1950 Fase Final (Liguilla) Varios oponentes – Cuarto Lugar Sudáfrica 2010 Final Única Países Bajos 1 – 0 (t.s.) Campeón del Mundo 🏆 Norteamérica 2026 Final Única Por definir Por disputarse Finalista (Domingo 19 de julio)

Con el pasaporte lineal hacia el MetLife Stadium de Nueva Jersey asegurado en sus alforjas, España espera de forma proactiva en la pole position por el ganador del careo de este miércoles entre Inglaterra y la Argentina de Lionel Messi en Atlanta. La actual plantilla ha demostrado estar lista para transformar las proyecciones de los modelos estadísticos en realidad pura, buscando escribir a base de toque y desequilibrio el segundo capítulo dorado de su mitología mundialista.