Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Un contrato que marca la diferencia Vinicius Junior, el joven talento brasileño que deslumbra con el Real Madrid, ha alcanzado un nuevo hito en su carrera, convirtiéndose en el jugador mejor remunerado de la plantilla merengue. El reconocimiento como el mejor futbolista del año 2024 en los premios The Best de la FIFA no solo reafirma su posición como estrella mundial, sino que también le ha permitido renegociar su salario, situándose por encima de grandes nombres como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El delantero firmó en 2022 un contrato progresivo con el club que incluía incentivos por logros individuales y colectivos. Tras su consagración como el mejor jugador del año, su salario anual se elevó a la impresionante cifra de 20 millones de euros netos, consolidándolo como el líder económico en el vestuario blanco. El impacto del premio The Best en su salario El galardón The Best, otorgado al mejor futbolista del mundo, tuvo un impacto directo en las finanzas de Vinicius. Este reconocimiento, considerado equivalente al prestigioso Balón de Oro, le garantizó un aumento sustancial en las últimas dos temporadas de su contrato, que se extiende hasta 2027. El delantero ya tenía un acuerdo que le aseguraba 75 millones de euros netos a lo largo de cinco años, pero gracias a este logro, su salario base se incrementó significativamente. Además, existen cláusulas que podrían elevar aún más sus ingresos si vuelve a ganar The Best, el Balón de Oro o figura nuevamente en el podio de estos premios. pic.twitter.com/audz0Wq1NI — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) December 31, 2024 Comparación con otros gigantes del fútbol El ascenso salarial de Vinicius lo coloca por encima de figuras como Kylian Mbappé. Según información del diario As, el delantero francés percibe 15 millones de euros netos al año, aunque su prima de fichaje de 20 millones distribuidos a lo largo de cinco años eleva su ingreso total a unos 19 millones anuales. Por otro lado, Jude Bellingham, compañero de Vinicius en el Real Madrid y una de las revelaciones de la temporada, tiene un salario actual de 9 millones de euros netos al año. Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que ya se trabaja en una revisión de su contrato, lo que lo acercaría a los niveles económicos de Vinicius y Mbappé. Un premio que define una carrera La conquista del premio The Best fue un momento clave en el ascenso de Vinicius al estrellato absoluto. En una votación reñida, el brasileño acumuló 48 puntos, superando al mediocampista del Manchester City, Rodri Hernández, quien obtuvo 43 puntos, y a su compañero de equipo Jude Bellingham, con 37 puntos. El sistema de votación, que incluye entrenadores, capitanes de selecciones, periodistas y aficionados, destacó el apoyo masivo que Vinicius recibió de los capitanes y los fanáticos, factores decisivos para superar a Rodri, quien lideró las preferencias de entrenadores y periodistas. Entre los más destacados en la lista estuvieron figuras como Dani Carvajal (31 puntos) y Lamine Yamal (30 puntos). Lionel Messi, habitual contendiente en este tipo de premios, quedó relegado al sexto lugar con 25 puntos, mientras que el Top 10 lo cerraron Toni Kroos, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Florian Wirtz. pic.twitter.com/Z3NsVlUiXo — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) December 31, 2024 El futuro de Vinicius y del Real Madrid Vinicius Junior no solo ha asegurado su lugar como la estrella económica del Real Madrid, sino también como su máximo referente en el campo. Su evolución como jugador y su influencia dentro del equipo reflejan el peso que tiene en el proyecto deportivo del club. El brasileño, ahora con 20 millones de euros netos al año y un legado que sigue construyéndose, representa el presente y futuro del Madrid. Con desafíos como el Balón de Oro y más títulos colectivos en el horizonte, Vinicius apunta a seguir elevando su leyenda en el fútbol mundial. En el Real Madrid, ser el mejor no es solo cuestión de talento, sino también de un reconocimiento que se traduce en cifras astronómicas. Vinicius Junior, con su sueldo récord, es el mejor ejemplo de ello.