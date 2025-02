¿Cuánto dinero ganará Boca Juniors si avanza de fase en la Copa CONMEBOL Libertadores? El Xeneize debe remontar el 0-1 de la ida para seguir en la Copa Libertadores y evitar quedarse sin torneos internacionales en 2025

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Boca Juniors enfrenta este martes un partido decisivo en su camino en la Copa CONMEBOL Libertadores. Tras la derrota por 1-0 en la ida ante Alianza Lima, el equipo de Fernando Gago está obligado a ganar en La Bombonera si quiere seguir con vida en la competencia.

Además del objetivo deportivo, el duelo tiene un fuerte impacto económico. Si Boca logra avanzar a la tercera fase clasificatoria, la CONMEBOL le otorgará un premio de 600.000 dólares, un ingreso clave para las arcas del club.

El rival en la próxima instancia será el ganador de la llave entre Independiente Santa Fe y Deportes Iquique, pero para llegar allí, el Xeneize deberá remontar el resultado adverso y demostrar que está a la altura de las expectativas.

El riesgo de la eliminación: sin competencias internacionales en 2025

El duelo ante Alianza Lima no solo define el presente de Boca en la Libertadores, sino también su futuro en las competiciones internacionales. En caso de no poder remontar la serie, el club quedará sin participación en torneos continentales durante todo el 2025, algo que no ocurre desde hace más de una década.

Este escenario sería un golpe durísimo en lo deportivo y lo económico, ya que Boca perdería la posibilidad de recibir los importantes premios que otorga la Libertadores.

Los premios de la Copa Libertadores 2025 después de la fase de grupos

Si Boca logra avanzar en la competencia y llegar a la fase de grupos, los premios aumentarán de manera considerable:

Octavos de final: 1.2 millones de dólares

1.2 millones de dólares Cuartos de final: 1.7 millones de dólares

1.7 millones de dólares Semifinales: 2.3 millones de dólares

2.3 millones de dólares Subcampeón: 7 millones de dólares

7 millones de dólares Campeón: 23 millones de dólares

Un equipo que logre ganar la Copa puede acumular más de 30 millones de dólares en premios, sin contar ingresos por taquilla y derechos de televisión. Para Boca, avanzar en la Libertadores no solo representa la posibilidad de luchar por un nuevo título, sino también una fuente de ingresos clave.

La Bombonera, clave para la remontada

Boca necesita al menos un gol para igualar la serie y forzar los penales, o una victoria por dos goles de diferencia para avanzar sin necesidad de la tanda desde los doce pasos. La Bombonera será fundamental en el apoyo al equipo, aunque también puede convertirse en un escenario de presión si las cosas no salen bien.

¿Podrá Boca remontar y mantener viva la ilusión de la Libertadores?